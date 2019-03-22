شكرا لقرائتكم خبر عن قصة صور.. عماد النحاس.. "بطل فيلم التفوق على الزمالك" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ليس مجرد مدرب استطاع أن ينتزع نقطة التعادل من أنياب الزمالك ليشعل قمة مسابقة الدوري العام قبل لقاء القمة المرتقب بين الأهلى والفريق الأبيض فى 30 مارس الجارى إنما هو قصة قصيرة للنجاحات فى مواجهاته مع الفارس الأبيض.

عماد النحاس قائد دفاع الأهلى ومنتخب مصر الأسبق التقى بالفارس الأبيض خمسة مرات من مقعد المدير الفنى مع أندية الفارق بينها وبين أبناء ميت عقبة، كبير على البساط الأخضر بمقارنة الإمكانيات ومع ذلك كان حاضراً وبقوة ليكشف النقاب عن موهبة تدريبية صاعدة بسرعة الصاروخ.

ففى المواجهة الأولى قاد النحاس أسوان للتعادل سلبياً مع الزمالك قبل أن يتمكن الفارس الأبيض من الفوز فى المباراة التالية بهدف دون رد وفى الموسم التالى قاد النحاس فريق الشرقية الصاعد لدوري الاضواء والشهرة وقتها لتحقيق فوز تاريخى على الزمالك بهدف دون رد.

ثم عاد النحاس ليقود الرجاء المطروحى للتعادل الايجابى مع الزمالك بهدف دون رد وأخيراً كان لذئاب الجبل نصيباً من تفوق النحاس على القلعة البيضاء حيث استطاع أن يخطف نقطة التعادل من أنياب الأبيض بهدفين مقابل هدفين ليعيد ناديه الأسبق لمشهد صدارة الدوري بقوة إن استطاع الفوز على الزمالك فى القمة 117 المقبلة.

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عماد النحاس مدرب المقاولون



عماد النحاس



نجم دفاع الاهلى الاسبق