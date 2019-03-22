3 وجوه جديدة فى تشكيل منتخب مصر أمام النيجر

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقر المكسيكى خافير أجيرى المدير الفنى لمنتخب مصر، بشكل كبير على تشكيل الفراعنة الذى سيخوض به مباراة الغد أمام النيجر فى المباراة التى ستجمع المنتخبين فى الجولة الأخيرة بتصفيات أمم افريقيا 2019. من المتوقع أن تشهد تركيبة أجيرى الأساسية، 3 وجوه جديدة لمنحها الفرصة فى اللقاء وعلى رأسهم عمار حمدى لاعب الاتحاد السكندري بجانب عمرو السولية لاعب الأهلى وكريم حافظ فى الناحية اليسرى. Advertisements فيما سيمنح أجيرى الفرصة لكلا من نبيل دونجا لاعب وسط بيراميدز، للمشاركة فى الشوط الثانى وكذلك إسلام جابر صانع ألعاب الداخلية وفقا لوصوله للجاهزية اللازمة بعدما تعافى من الإصابة.

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