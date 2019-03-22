شكرا لقرائتكم خبر عن التشكيل المتوقع للمنتخب الأولمبى فى ودية أمريكا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقر الجهاز الفنى للمنتخب الأولمبى بقيادة شوقى غريب، على تشكيل الفراعنة فى مواجهة أمريكا الودية، المقرر إقامتها فى السادسة من مساء اليوم، الجمعة، ضمن منافسات الدورة الودية التى يشارك بها الفراعنة الصغار حاليا فى أسبانيا، ضمن برنامج الإعداد لبطولة أمم افريقيا المؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020. ويعد التشكيل الأقرب للمنتخب كالتالى: ويعد التشكيل الأقرب للمنتخب كالتالى: حراسة المرمى: عمر رضوان. Advertisements خط الدفاع: محمود مرعى وأسامة جلال وأحمد رمضان بيكهام. خط الوسط: أكرم توفيق وكريم نيدفيد وأحمد حمدى وناصر ماهر. خط الهجوم: رمضان صبحى ومحمد صادق وناصر منسى.

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