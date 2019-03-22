شكرا لقرائتكم خبر عن طلائع الجيش يستعد اليوم لودية الدراويش استعدادا لموقعة حرس الحدود والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواصل اليوم، الجمعة، فريق طلائع الجيش بقيادة البلجيكى لوك إيميل، تدريباته بمعسكر الإسماعيلية الذى يستمر حتى بعد غدا الأحد بحثًا عن العودة لقطار الانتصارات مرة أخرى ، وخاض الفريق ودية مع منتخب أوغندا مساء الاربعاء انتهت بالتعادل الايجابى بهدف لكل فريق، ثم يلاقى الإسماعيلى فى ختام المعسكر .

ويحتل الطلائع المركز العاشر فى جدول ترتيب الدورى الممتاز برصيد 28 نقطة، بعدما لعب 26 نقطة فاز فى 6 وتعادل فى 10 وخسر 10 لقاءات، وسجل لاعبوه 28 هدفًا وتلقت شباكهم 31 هدفًا.

ويستعد طلائع الجيش لمواجهة حرس الحدود فى الأول من أبريل المقبل بالجولة السابعة والعشرين لمسابقة الدورى العام على استاد جهاز الرياضة العسكرى.

ولم يحقق الطلائع أى فوز فى مبارياته الثمانية الأخيرة منذ الفوز على النجوم (2-1)، يوم 23 ديسمبر الماضى، حيث تعادل 4 مرات وخسر 4 لقاءات كان آخرها التعادل مع وادى دجلة سلبيًا فى الجولة السادسة والعشرين لمسابقة الدوري.