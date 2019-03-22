اونلاين | كورة لايف | kora live | بث مباشر مباراة السودان وغينيا الاستوائية الآن | كورة ستار | kora star

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تنطلق اليوم مباراة السودان وغينيا الاستوائية، والتي من المرتقب أن تقام عصر يوم غد الجمعة 22 مارس 2019، وهي مباراة الجولة السادسة والأخيرة، من المجموعة الأولى لتصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس أمم أفريقيا مصر 2019، على الرغم من عدم تأهل المنتخبان لنهائيات أفريقيا، إلا أن المباراة ستكون قوية لحسم المركز الثالث، ولإنهاء التصفيات بشكل جيد، ولتحسين الترتيب في تصنيف الفيفا العالمي، كما سيبحث منتخب صقور الجديان عن تعويض خسارته في الدور الأول أمام المنتخب الغيني بنتيجة 0-1.

ترتيب المجموعة:

تأهل عن تلك المجموعة رسميا لنهائيات كأس أمم أفريقيا 2019 منتخبي السنغال ومدغشقر، منتخب السنغال يتصدر المجموعة قبل الجولة الأخيرة برصيد 13 نقطة، منتخب مدغشقر في المركز الثاني وله 10 نقاط، منتخب السودان في المركز الثالث برصيد 3 نقاط، بفارق الأهداف عن غينيا الاستوائية صاحبة نفس الرصيد من النقاط في المركز الرابع.

تاريخ لقاءات المنتخبين:

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التقى المنتخبان مرة واحدة فقط خلال تاريخهما الكروي، وكانت في تلك التصفيات، وأقيمت في عاصمة غينيا، وخسر منتخب السودان بنتيجة 0-1، ويبحث عن التعويض اليوم والفوز، وسيدعم صقور الجديان تألق لاعبو الهلال والمريخ خلال المرحلة الحالية من الموسم.

القنوات الناقلة:

من المفترض أن القنوات الناقلة لتصفيات أفريقيا هي مجموعة قنوات bein sports، لكنه حتى الآن لم يتم الإعلان على أي من قنواتها ستكون المباراة المرتقبة منقولة.

موعد مباراة السودان وغينيا الاستوائية اليوم:

تقام المباراة على ملعب الجوهرة الزرقاء بنادي الهلال بأم درمان، حكم المباراة سيكون الغيني الدولي سيكو أحمد توري، من المرتقب أن تحضر اللقاء جماهير غفيرة لمؤازرة المنتخب، موعد بداية المباراة عصر الجمعة عند الساعة 4 مساء بتوقيت السودان.