رياضة | تيمبرولفز يسقط أمام هورنتس في دوري السلة الأمريكي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تيمبرولفز يسقط أمام هورنتس في دوري السلة الأمريكي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حافظ تشارلوت هورنتس على آماله في بلوغ الأدوار الإقصائية بدوري السلة الأمريكي للمحترفين، بعد فوزه بنتيجة 113-106 على ضيفه مينيسوتا تيمبرولفز، الليلة الماضية.

ورفع هورنتس رصيده إلى 32 فوزا و39 خسارة في المركز العاشر في القسم الشرقي، متأخرا بـ 3 انتصارات عن ميامي هيت، الذي خاض 71 مباراة، صاحب المركز الثامن، وهو آخر المراكز المؤهلة للأدوار الإقصائية.

ومنذ تقدمه في بداية الربع الأخير، حافظ هورنتس على تفوقه ورفع الفارق إلى 11 نقطة.

لكن تيمبرولفز انتفض ليقلص الفارق إلى 111-106 قبل 30 ثانية من النهاية، ولم يساعده انتهاء جميع أوقاته المستقطعة.

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وصمد هورنتس ليحقق الفوز الثاني في 5 مباريات منذ عطلة مباراة كل النجوم، عندما يكون الفارق 5 نقاط أو أقل قرب النهاية.

وأحرز كيمبا ووكر 31 نقطة لهورنتس، وأضاف ماليك مونك 14 نقطة.



وسجل كارل أنطوني تاونز 21 نقطة لصالح تيمبرولفز، واستحوذ على 16 كرة مرتدة.

وأصبح تيمبرولفز بحاجة إلى معجزة لبلوغ الأدوار الإقصائية، إذ توقف رصيده عند 32 فوزا و40 خسارة في المركز العاشر في الغرب، بعدما تلقى الهزيمة الخامسة على التوالي.

ويتأخر تيمبرولفز بـ 10 انتصارات عن أوكلاهوما سيتي ثاندر صاحب المركز الثامن.