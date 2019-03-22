رياضة | ناجتس يتخطى ويزاردز في دوري السلة الأمريكي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ناجتس يتخطى ويزاردز في دوري السلة الأمريكي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تلقت آمال واشنطن ويزاردز، في بلوغ الأدوار الإقصائية بدوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين، ضربة قوية بخسارته 108-113 أمام ضيفه دنفر ناجتس، الليلة الماضية.

وتوقف رصيد ويزاردز عند 30 فوزا و43 خسارة في المركز 11 في القسم الشرقي، بعدما تلقى الهزيمة الثالثة على التوالي.

ويتأخر ويزاردز بـ 5 انتصارات عن ميامي هيت، الذي خاض 71 مباراة، صاحب المركز الثامن، وهو آخر المراكز المؤهلة للأدوار الإقصائية.

وبدت الكفة ستنقلب إلى صالح ويزاردز، عندما تجاوز تأخره بفارق 14 نقطة في بداية الربع الثالث ليتقدم بعشر نقاط.

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لكن ناجتس انتفض ليتفوق على مستضيفه بـ 10 نقاط في الربع الأخير، وصمد أمام محاولات ويزاردز ليحقق الفوز الخامس على التوالي.

وسجل كل من بول ميلساب ونيكولا يوكيتش وجاري هاريس وتوري كريج، 15 نقطة لناجتس.

بينما كان برادلي بيل الأكثر تسجيلا في صفوف ويزاردز برصيد 25 نقطة، وأضاف توماس برايانت 22 نقطة.

ويحتل ناجتس المركز الثاني في القسم الغربي برصيد 48 فوزا و22 هزيمة، وضمن التأهل إلى الأدوار الإقصائية بالفعل.