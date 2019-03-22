رياضة | رئيس الزمالك يطالب جروس بالدفع بـ"الحاوي" أمام الأهلي

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وضع الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالزمالك برنامج خاص لحمدي النقاز الظهير الأيمن للفريق بسبب إصابته في العضلة الأمامية خلال مباراة المقاولون العرب بالأمس ببطولة الدوري.



ويسعى الجهاز الطبي للاستفادة من فترة توقف المسابقة في تجهيز اللاعب لمباراة القمة أمام الأهلي والوصول به إلى الشكل المطلوب.



وخرج اللاعب مصابًا في مباراة الزمالك والمقاولون العرب بالأمس وشارك حازم إمام بدلًا منه في الشوط الأول بعدما فضل الجهاز الفني إراحته.



ويستعد الزمالك لملاقاة الأهلي يوم30 مارس الجاري ضمن منافسات بطولة الدوري.