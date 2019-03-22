رياضة | مصر تتحدى النيجر في ختام تصفيات أمم إفريقيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مصر تتحدى النيجر في ختام تصفيات أمم إفريقيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يعود المنتخب المصرى الأول لكرة القدم، للظهور مرة أخرى، بعد غياب أربعة أشهر عن المباريات، وذلك عندما يحل الفراعنة ضيفا على منتخب النيجر، غدا السبت، على ملعب "جينرال سينى كونتش" بالعاصمة نيامى، فى إطار الجولة السادسة والأخيرة من المجموعة العاشرة للتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2019.

ويعود آخر لقاء لمنتخب مصر إلى يوم 16 نوفمبر من العام الماضى، حينما فاز المنتخب على نظيره التونسى بنتيجة 3-2 على استاد الجيش ببرج العرب فى الإسكندرية، فى إطار الجولة الخامسة من التصفيات الإفريقية.

وكان منتخب مصر ضمن المشاركة فى كأس الأمم الإفريقية القادمة، سواء بنتائجه فى المجموعة العاشرة التى يحتل فيها حاليا المركز الثانى برصيد 12 نقطة متساويا مع منتخب تونس المتصدر بـ 12 نقطة أيضا، أو بعد قرار اللجنة التنفيذية للاتحاد الإفريقى لكرة القدم "كاف"، بسحب تنظيم بطولة إفريقيا من الكاميرون، وإسنادها إلى مصر، بعدما تفوقت على جنوب إفريقيا فى سباق الترشح لاستضافة الحدث القارى الأبرز.

وتنطلق منافسات كأس الأمم الإفريقية 2019 فى مصر، خلال الفترة من 21 يونيو وحتى 18 يوليو المقبلين، حيث ستقام مباريات البطولة على ستة ملاعب هى "القاهرة، والدفاع الجوي، والسلام، والإسكندرية، والإسماعيلية، السويس"، وتعد هذه هى المرة الأولى تنطلق بها المسابقة بمشاركة 24 منتخبا، وكذلك ستقام لأول مرة فى الصيف، بعدما كانت تلعب البطولة فى شهر يناير وبمشاركة 16 منتخبا فقط.

وبعد حسم عملية التأهل لكأس الأمم الإفريقية، سيبحث الجهاز الفنى للمنتخب الوطنى بقيادة المكسيكى خافيير أجيري، عن حصد العديد من المكاسب خلال مباراة الغد، والتى تعد المباراة الرسمية الأخيرة للفراعنة قبل البطولة الإفريقية.

الهدف الأبرز للجهاز الفنى فى مواجهة النيجر هو تجربة العديد من العناصر الجديدة التى دخلت قائمة الفراعنة مؤخرا، ومشاهدتهم عن قرب فى مباراة رسمية وخارج الديار، مما يجعلها اختبارا حقيقيا لعدد من اللاعبين أصحاب الخبرات القليلة.

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وكان خافيير أجيرى ضم 25 لاعبا فى قائمة المنتخب استعدادا لخوض مباراة النيجر غدا السبت، وكذلك لقاء المنتخب النيجيرى الودى يوم 26 مارس الجارى، قبل أن يخرج من القائمة الحارس عامر عامر حارس مرمى فريق الإنتاج الحربي، بعد تعرضه للإصابة فى معسكر المنتخب فى الإسكندرية.

وشهدت قائمة الفراعنة تواجد بعض الأسماء الجديدة، وأبرزهم محمود علاء مدافع الزمالك، وأحمد أبو الفتوح ظهير أيسر سموحة، ونبيل دونجا لاعب وسط بيراميدز، وعمار حمدى صانع ألعاب الاتحاد السكندرى، وعبد الرحمن مجدى جناح الإسماعيلى، ومصطفى محمد مهاجم طلائع الجيش، فى الوقت الذى يغيب فيه عن قائمة المنتخب نجم ليفربول الإنجليزى محمد صلاح، ومدافع ويست بروميتش الإنجليزى أحمد حجازى، لإراحتهما، بجانب غياب رباعى الأهلى محمد الشناوى ورمضان صبحى وأيمن أشرف ومروان محسن لأسباب فنية.

وسيدفع أجيرى بعدد من اللاعبين الجدد فى تشكيل المنتخب غدا أمام النيجر، للوقوف على مستواهم الفنى، تمهيدا لاختيار القائمة النهائية للفراعنة التى ستشارك فى كأس الأمم الإفريقية 2019.

كما يأمل أجيرى فى استمرار نتائجه المميزة مع الفراعنة، منذ توليه المسئولية الفنية للمنتخب فى أغسطس الماضى، خلفا للأرجنتينى هيكتور كوبر، قاد أجيرى منتخب مصر فى أربع مباريات رسمية حتى الآن، وكلها كانت فى التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية، ونجح مدرب المنتخبين المكسيكى واليابانى الأسبق فى تحقيق الفوز فى اللقاءات الأربعة.

وفاز المنتخب الوطنى مع أجيرى على كل من منتخب سوازيلاند مرتين بنتيجة 4-1 و2-0، وعلى النيجر بسداسية نظيفة، وعلى المنتخب التونسى بنتيجة 3-2، وستكون مباراة النيجر غدا هى الخامسة لأجيرى مع الفراعنة، وسيسعى فيها لمواصلة انتصاراته المتتالية.

كما ستكون مواجهة النيجر اختبارا حقيقيا للمنتخب بدون نجمه الأبرز واللاعب الأفضل فى القارة محمد صلاح هداف ليفربول الإنجليزي، الذى سيغيب عن مباراة الغد بعد الاتفاق مع الجهاز الفنى للمنتخب.

محمد صلاح دائما ما كان الحل الأبرز للمنتخب فى كل الصعوبات والتحديات فى السنوات الأخيرة، والذى نجح فى قيادة المنتخب لبلوغ نهائيات كأس العالم 2018، بل وتمكن من تسجيل هدفين فى المونديال، بجانب قيادته للمنتخب أيضا فى الوصول للمباراة النهائية لكأس الأمم الإفريقية 2017 فى الجابون، حيث كان يعتمد عليه بشكل كبير الجهاز الفنى السابق بقيادة هيكتور كوبر.

غياب محمد صلاح سيمنح الفرصة للاعبين آخرين، للمشاركة غدا مع منتخب مصر، فى ظل سعى الجهاز الفنى لخلق البدائل الجاهزة والقادرة على تعويض غياب أى لاعب فى صفوف الفريق.