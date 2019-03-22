رياضة | ريال مدريد ينافس برشلونة على ضم مدافع أياكس أمستردام

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استقر الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني على بديل المدافع فاران للتعاقد معه في فترة الانتقالات القادمة.

ذكر موقع الدون بالون الإسباني، أن فاران مدافع ريال مدريد الحالي يفكر في الرحيل عن الفريق في ظل العروض المقدمة له أبرزها من باريس سان جيرمان الفرنسي.

واضاف الموقع، أن زيدان وضع ثلاثة أسماء دفاعية على طاولة ريال مدريد لضم واحد منهم حال رحيل فاران بشكل رسمي عن الفريق عقب نهاية الموسم.

وطلب زيدان من بيريز رئيس الريال التعاقد مع واحد من الثلاثي دي ليخت مدافع أياكس أو كوليبالي مدافع نابولي أو سكرينار مدافع إنتر ميلان.

وحدد بيريز رئيس ريال مدريد 90 مليون يورو سعر بيع فاران من أجل تمويل الصفقة الدفاعية الجديدة.

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مفاجأة.. يوفنتوس يضحي بنجم الفريق لضم محمد صلاح

أفادت تقاير صحفية أن يوفينتوس مستعد لتقديم باولو ديبالا ومبلغ مالي من أجل إقناع ليفربول ببيع نجمه المصري محمد صلاح لفريق السيدة العجوز في الميركاتو الصيفي المقبل.

ونشر موقع football italia تقرير زعم أن فابيو باراتيسي المدير الرياضي للنادي ركز انتباهه على صلاح في الفترة الأخيرة كبديل عن الخيار الأول فيديريكو تشيزا نجم فيورنتينا الإيطالي.

ووفقاً للتقرير فإن باراتيسي مهتم بصلاح لأن لديه خبرة كبيرة في إيطاليا مع فيورنتينا و روما، كما لا يزال عمره 26 عامًا فقط.

صلاح رحل من روما إلى ليفربول مقابل 42 مليون يورو في صيف عام 2017 وسجلسجل 20 هدفًا في 41 مباراة للريدز هذا الموسم .