رياضة | "فيلم وثائقي" يقترب برشلونة من ضم نجم منتخب فرنسا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "فيلم وثائقي" يقترب برشلونة من ضم نجم منتخب فرنسا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

زعمت تقارير صحفية إسبانية أن النجم الفرنسي أنطوان جريزمان مهاجم أتلتيكو مدريد قام بتصوير فيلم وثائقي جديد يحمل اسم القرار أيضًا ، لكن هذا الفيلم يحمل نهاية سعيدة لبرشلونة عكس الفيلم الأول.

وأوضح الصحفي الإسباني الشهير جوسيب بيدريرول في تصريحاته لبرنامج الـEl Chiringuito أن هناك فيلم آخر مصور لجريزمان ، لكن هذا الفيلم يحمل نهاية سعيدة للبارسا.

وقال بيدريرول: جماهير برشلونة لا تريد جريزمان حاليا، لأنه قال (لا) للبارسا في الصيف الماضي.

وأضاف: وقتها جريزمان قال (لا) للبارسا علنا، من خلال فيلم وثائقي انتجه بيكيه ، ولكن جريزمان لم يترك البارسا خلفه، فقد لعب هذا الموسم مع أتلتيكو ولكن تحت بند معين.

وتابع: كان شرط جريزمان أن يخفض قيمة كسر عقده من 200 مليون يورو إلى 120 مليون يورو، ووافق أتلتيكو على ذلك ، الآن بعد أن أصبح كسر عقده 120 مليون يورو، أصبحت اليد العليا هي لجريزمان، هو من يقرر.

وواصل: البارسا الآن يتوقع نهاية جديدة، وهي (نعم) للبارسا، وهذه ستكون قريبة، وميسي وسواريز يرحبان بالفرنسي.

وأتم: بارثوميو الآن واثق من أن الفيلم الثاني لجريزمان ستكون نهايته سعيدة للبارسا.

مفاجأة سارة لجماهير ليفربول قبل موقعة بورتو

أعلن نادي ليفربول عن نجاحه في تخفيض أسعار التذاكر لمشجعيه المسافرين إلى بورتو لحضور مبارة العودة للدور ربع النهائي لدوري أبطال أوروبا الشهر المقبل .

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ونشر النادي بيان على موقعه الرسمي جاء فيه ، يود نادي ليفربول أن يشكر نادي بورتو على العمل مع النادي في إعادة هيكلة التسعير لمبارة العودة، حيث تواصل الأندية في دوري أبطال أوروبا العمل مع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم للتفاوض على أفضل أسعار للتذاكر لمشجعيها خلال المسابقة.

تم تحديد أسعار التذاكر للمبارة في بورتو بعد محادثات بين الناديين بسعر 52 جنيهًا إسترلينيًا (60 يورو) لتكون بذلك أقل بـ 15 يورو عن مباراة دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي مع النادي البرتغالي .

يسافر ليفربول إلى بورتو في مباراة الإياب من دور الثمانية في 17 أبريل ، بينما ستقام المباراة الأولى في أنفيلد 9 أبريل.

"بارتي" على أعتاب الرحيل من أتلتيكو مدريد

يفكر توماس بارتي لاعب وسط فريق أتلتيكو مدريد في الرحيل عن الروخي بلانكوس في الميركاتو الصيفي بعد تلقيه العديد من العروض بالفترة الحالية.

ذكرت صحيفة سبورت الكتالونية، أن بارتي يفكر في الرحيل عن أتلتيكو مدريد بعد اهتمام العديد من أندية الدوري الإنجليزي والإيطالي بضمه.

واضافت الصحيفة، أن بارتي لن يرحل عن أتلتيكو مدريد إلا في حالة معرفة قرار النادي حول مستقبله.

وكان بارتي قد جدد عقده مع أتلتيكو مدريد في بداية الشهر حتي عام 2023، ولكن طموحات اللاعب حول الفوز بالألقاب دفعه للتفكير في الرحيل.

واشارت الصحيفة، إلى أن أتلتيكو مدريد قد يحصل على 50 مليون يورو نظير بيع توماس بارتي لكن اللاعب سيضع الأولوية أمام أتلتيكو مدريد قبل اتخاذ القرار النهائي.