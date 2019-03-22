رياضة | مفاجأة سارة لجماهير ليفربول قبل موقعة بورتو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مفاجأة سارة لجماهير ليفربول قبل موقعة بورتو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أفادت تقارير صحفية إسبانية أن نادي برشلونة يخطط للتعاقد مع الأرجنتيني نيكولاس تاجليافيكو الظهير الأيسر لأياكس أمستردام الهولندي في سوق الانتقالات الصيفي المقبل.
ووفقًا لصحيفة ماركا الإسبانية ، استفسر برشلونة عن وضع نيكولاس تاجليافيكو ظهير أيسر أياكس ، الذي أصبح ضمن الأهداف الصيفية للفريق الكتالوني لتدعيم مركز الظهير الأيسر.
وأوضحت الصحيفة أن ظهير أيسر أياكس تاجليافيكو يريد مغادرة النادي الهولندي، والبارسا يريد بديل لألبا، وبعد الإطلاع على حالة تاجليافيكو تبين ان العملية ستكلف خزينة البارسا حوالي 20 مليون يورو، وهو أمر محبط بالنسبة للبلوجرانا لأنه يريد خيارًا أرخص.
وعلى الرغم من أنهم يحبون الأرجنتيني كثيرًا ، إلا أنهم لديهم بالفعل جوردي ألبا كمبدع بلا منازع في مركز الظهير الأيسر وأي ظهير أيسر يفكر في القدوم يعلم أنه سيكون إحتياطيًا لجوردي ألبا.
وقد تم ربط أتلتيكو مدريد بالأرجنتيني تاجليافيكو الذي يعتزم مغادرة أمستردام لمواصلة مسيرته في نادٍ أكبر في الصيف القادم.
ريال مدريد يحدد بديل هازارد
يرغب مسئولو نادي ريال مدريد في التعاقد مع البلجيكي ايدين هازارد لاعب نادي تشيلسي الإنجليزي، خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.
وأشارت تقارير إنجليزية حسب صحيفة سكاي سبورت، إن ريال مدريد وضع البرازيلي فيليبي أندرسون لاعب ويست هام كخطة بديلة في حال فشل التعاقد مع هازارد.
واقتربت صفقة انتقال هازارد إلى ريال مدريد من الفشل، وذلك بعد تاكيد العقوبة ضد النادي الإنجليزي بحرمانه من الإنتقالات لفترتي قيد قادمتين.
ويقدم البرازيلي فيليبي أندرسون موسما مميزا مع نادي ويست هام يونايتد في البريميرليج، حيث سجل 8 أهداف هذا الموسم، وصنع 4 أهداف لزملائه في الفريق.
حرب باردة بين نوير وشتيجن
تعادل منتخب المانيا، ضد نظيره منتخب صربيا، بنتيجة هدف لكل فريق في المباراة التي جمعت بين المنتخبين ضمن استعدادات الفريقين في المباريات الودية ضمن التوقف الدولي للمنتخبات.
وأشارت تقارير إسبانية حسب صحيفة موندو ديبورتيفو، إن هناك حرب باردة بين تير شتيجن، ومانويل نوير حارسي منتخب ألمانيا، وذلك مما كشفته مباراة صربيا الودية.
وان لم تكُن هناك تحية بين الاثنان عند التغيير ولم ينظروا لـ بعضهم، مما سلط الضوء على ذلك من قبل وسائل الاعلام الالمانية، والتي تؤكد على ان العلاقة بين الحارسين ليست جيدة.
وشارك تير شتيجن في الشوط الثاني من المباراة، على حساب مانويل نوير في الدقيقة 46 من الشوط الثاني.