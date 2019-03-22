رياضة | برشلونة يخطط للتعاقد مع خليفة جوردي ألبا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برشلونة يخطط للتعاقد مع خليفة جوردي ألبا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفادت تقارير صحفية إسبانية أن نادي برشلونة يخطط للتعاقد مع الأرجنتيني نيكولاس تاجليافيكو الظهير الأيسر لأياكس أمستردام الهولندي في سوق الانتقالات الصيفي المقبل.

ووفقًا لصحيفة ماركا الإسبانية ، استفسر برشلونة عن وضع نيكولاس تاجليافيكو ظهير أيسر أياكس ، الذي أصبح ضمن الأهداف الصيفية للفريق الكتالوني لتدعيم مركز الظهير الأيسر.

وأوضحت الصحيفة أن ظهير أيسر أياكس تاجليافيكو يريد مغادرة النادي الهولندي، والبارسا يريد بديل لألبا، وبعد الإطلاع على حالة تاجليافيكو تبين ان العملية ستكلف خزينة البارسا حوالي 20 مليون يورو، وهو أمر محبط بالنسبة للبلوجرانا لأنه يريد خيارًا أرخص.

وعلى الرغم من أنهم يحبون الأرجنتيني كثيرًا ، إلا أنهم لديهم بالفعل جوردي ألبا كمبدع بلا منازع في مركز الظهير الأيسر وأي ظهير أيسر يفكر في القدوم يعلم أنه سيكون إحتياطيًا لجوردي ألبا.

وقد تم ربط أتلتيكو ​​مدريد بالأرجنتيني تاجليافيكو الذي يعتزم مغادرة أمستردام لمواصلة مسيرته في نادٍ أكبر في الصيف القادم.

ريال مدريد يحدد بديل هازارد