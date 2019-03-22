انت الان تتابع تفاصيل خبر خوفاً من اعتقال رونالدو.. "اليوفي" يتجنب اللعب بأمريكا والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الجمعة 22 مارس 2019 09:50 صباحاً - قرر نادي يوفنتوس الإيطالي عدم خوض مباريات ودية في الولايات المتحدة الأمريكية خلال فترة التحضيرات الصيفية استعداداً للموسم الكروي المقبل؛ تجنباً لتعرض نجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو لملاحقات قضائية مع السلطات الأمريكية.

وذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية أن إدارة يوفنتوس الإيطالي تتعامل بحذر مع القضية المتهم بها رونالدو، وقررت التخلي عن عادة المشاركة في مباريات ودية ضمن بطولة كأس الأبطال الدولية هذا الصيف بالولايات المتحدة.

وكانت عارضة الأزياء الأمريكية، كاثرين مايورغا، قد زعمت أن النجم البرتغالي قد اغتصبها في أحد فنادق لاس فيغاس، في 13 يونيو 2009.

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وكشفت مجلة "دير شبيغل" الألمانية أن رونالدو دفع مبلغ 375 ألف دولار أمريكي للفتاة مقابل سكوتها عن الواقعة، لكن "صاروخ ماديرا" نفى تلك الاتهامات جملة وتفصيلاً، مراهناً في الوقت ذاته على التحقيقات التي "ستظهر براءته حتماً"، على حد قوله.

وأشارت الصحيفة الأمريكية إلى أن مسؤولي النادي الإيطالي يتخوفون من تعرض رونالدو للاعتقال في حال سفره للولايات المتحدة، أو استهدافه بتحقيقات جديدة قد تنغص عليه حياته الرياضية.

وبعد إلغاء جولته الأمريكية، حوّل بطل إيطاليا وجهته الصيفية إلى القارة الآسيوية من أجل خوض مباريات ودية استعدادية، وسط تقارير تتحدث عن اتفاقه للعب مع ناديي مانشستر يونايتد وتوتنهام الإنجليزيين.

تجدر الإشارة إلى أن رونالدو غادر صفوف فريق العاصمة الإسبانية صيف هذا العام، بعد 9 مواسم ذهبية؛ وذلك إثر اتهامه بـ"التهرّب الضريبي"، إضافة إلى رفض النادي الملكي ورئيسه مساعدته في محنته القضائية، ليغادر إثر ذلك إلى صفوف بطل إيطاليا، في صفقة تجاوزت قيمتها الـ100 مليون يورو، بعقد يمتدّ لأربعة أعوام كاملة.