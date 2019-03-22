اخبار الرياضه

رونالدو يهرب من الاعتقال في أمريكا

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

- بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - القاهرة

وضع منظمو بطولة كأس الأبطال الدولية الودية التي تقام كل صيف فريق يوفنتوس في المجموعة التي ستخوض المسابقة في آسيا، بشكل سيجعل مهاجم الفريق الإيطالي يتفادى السفر للولايات المتحدة، حيث يواجه تحقيقات بتهمة الاغتصاب.

ويواجه مهاجم السابق اتهامات من جانب عارضة أزياء أمريكية تدعى كاثرين مايورغا، تقول إنه اغتصبها في 2009 بمدينة لاس فيغاس الأمريكية، مضيفة أنه اشترى صمتها بمبلغ 375 ألف دولار، ونفى المهاجم البرتغالي هذه الجريمة بشكل قاطع.


Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر رونالدو يهرب من الاعتقال في أمريكا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا

2019 © -
الرجوع الى الاعلى