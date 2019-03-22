رونالدو يهرب من الاعتقال في أمريكا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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وضع منظمو بطولة كأس الأبطال الدولية الودية التي تقام كل صيف فريق يوفنتوس في المجموعة التي ستخوض المسابقة في آسيا، بشكل سيجعل مهاجم الفريق الإيطالي كريستيانو رونالدو يتفادى السفر للولايات المتحدة، حيث يواجه تحقيقات بتهمة الاغتصاب.

ويواجه مهاجم ريال مدريد السابق اتهامات من جانب عارضة أزياء أمريكية تدعى كاثرين مايورغا، تقول إنه اغتصبها في 2009 بمدينة لاس فيغاس الأمريكية، مضيفة أنه اشترى صمتها بمبلغ 375 ألف دولار، ونفى المهاجم البرتغالي هذه الجريمة بشكل قاطع.