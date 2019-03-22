الزمالك يطلب حكاما أجانب

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أكد رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور، أن المباريات المتبقية للفريق في الدوري المصري لكرة القدم، هذا الموسم، ستدار بحكام أجانب، وقال أمس «لن يدير حكم مصري أي لقاء للزمالك حتى نهاية الموسم، سنطلب حكاما أجانب في المباريات المقبلة».

وأضاف أن «الزمالك كانت له ركلة جزاء واضحة بعد تسديدة حازم إمام التي اصطدمت بيد لاعب المقاولون في المباراة التي جمعت بينهما أمس الأول وانتهت بالتعادل بهدفين لكل منهما».

ووجه منصور، رسالة لعصام عبدالفتاح رئيس لجنة الحكام «أريد منه ردا واضحا على ما فعله محمد الحنفي خلال لقاء المقاولون».