كامل الموسى: سجنت داخل زنزانة ومؤامرة الميول تلاحقني

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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فيما أكد مدرب شباب الاتحاد محمد العبدلي أن ناديه سيشهد خطوات تصحيحية خلال الفترة المقبلة تنقذه من الهبوط، اعترف عضو لجنة المسابقات في الاتحاد السعودي لكرة القدم ونجم الأهلي والمنتخب السابق كامل الموسى، أن «مؤامرة» الميول تلاحقه أينما ذهب بعد اعتزاله، وأكد خلال لقائه بطلبة جامعة الملك عبدالعزيز في ديوانية الشباب والرياضة أمس، أن الإصابة جعلته سجينا داخل «زنزانة» فترات طويلة.

جاء ذلك خلال 3 ساعات من الإثارة شهدتها النسخة الثانية للديوانية، بقاعة كلية الحاسبات بجامعة المؤسس، في حضور 15 مسؤولا ونجما وخبيرا.

مؤامرة الميول

قال الموسى «يعيش اللاعبون فترة صعبة جدا بعد الاعتزال، وتظل مؤامرة الميول تلاحقه، وهو ما يؤثر بالسلب على تسلمه ملفات قيادية»، مشيرا إلى أنه عانى كثيرا مع الإصابة وكانت أحد الأسباب الرئيسة في قرار اعتزاله رغم تألقه مع ثلاثة أندية هي الوحدة والهلال والأهلي وكذلك المنتخب السعودي، وقال «لا شك أن نقص الثقافة تلعب دورا كبيرا في تفاقم الإصابة، فالكثير من اللاعبين يتعمدون إيقاف الخصم، ونحمد الله أننا ما زلنا نسير على قدمينا حتى الآن»، لافتا إلى أن الرباط الصليبي أكثر الإصابات التي تؤرقه، حيث كان يسميها بالزنزانة، واستدرك «للأسف سجنت داخل الزنزانة كثيرا، لكن الإرادة وقوة الشخصية هي التي تساعد على العودة القوية، في ظل العزلة التي يعيشها حتى من أقرب الناس إليه».

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هبوط الاتحاد

ورد مدرب شباب الاتحاد محمد العبدلي على الأسئلة التي طاردته عن هبوط الاتحاد، قائلا: العميد يمرض لكنه لا يموت، من المؤكد أنه يواجه ظرفا استثنائيا لم يتعرض له من مواسم عدة، لكن سنشاهد خطوات تصحيحية في الأيام المقبلة من عشاق ومحبي الاتحاد لإنقاذه من الهبوط، وأشار إلى أن أحد الأسباب الرئيسة لتفاقم الإصابة تتمثل في عدم وجود أجهزة قياس للاعبين، الأمر الذي يحرم الملاعب من التعرف على إمكانات اللاعبين الموهوبين في سن مبكرة، مشيرا أن الإصابة تسببت في اعتزاله المبكر وأثرت بشكل واضح على مسيرته.

رياضة ببلاش

وأقر وكيل أمين جدة للاستثمار وخدمة المجتمع المهندس محمد الغامدي بأن ممارسة الرياضة حق مشروع لكل إنسان على وجه الأرض، وقال «تعمل حكومتنا وفق رؤية 2030 على توفير الرياضة المجانية لكل الفئات العمرية، حيث أنشأت أمانة جدة خلال السنوات الست الماضية ما لا يقل عن 22 ممشى، تتجاوز مساحتها 60 كم، تشمل أماكن للأطفال والعوائل وألعابا رياضية «ببلاش»، موضحا أن هناك 250 طلبا لإنشاء أندية صحية رياضية في جدة.

وعبر رئيس مجلس إدارة ديوانية الشباب والرياضة الدكتور راشد بن زومة عن سعادته الكبيرة باستقطاب طلاب جامعة الملك عبدالعزيز للديوانية، بينما نوه مديرها التنفيذي عبدالله الغامدي إلى النجاح الذي تحقق في حضور كوكبة كبيرة من النجوم.