الأخضر يواجه إنجلترا في بطولة فيفا الالكترونية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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وضعت قرعة بطولة فيفا الالكترونية المنتخب السعودي مع كل من إنجلترا وفنلندا وجنوب أفريقيا وفرنسا في مجموعة واحدة، حيث أجريت أمس الأول في زيورخ بحضور الرئيس التنفيذي للاتحاد السعودي للرياضات الذهنية والالكترونية تركي الفوزان.

ويشارك المنتخب السعودي للرياضات الالكترونية ضمن 20 دولة تخوض منافسات البطولة، التي ينظمها الفيفا خلال الفترة من 13 حتى 14 أبريل في لندن، بعد أن تعاقد اتحاد اللعبة مع المدرب الوطني حسن آل الشيخ، لتدريب الأخضر للرياضات الالكترونية، الذي يستعد للبطولة بمعسكر ينطلق 29 مارس الحالي في مركز Sarena SAFEIS في الرياض.

وأكد رئيس الاتحاد السعودي للرياضات الالكترونية والذهنية الأمير فيصل بن بندر حرص الاتحاد على تطوير الرياضة الالكترونية، ولا سيما أن الرياضيين السعوديين أصبحوا الآن منافسين في جميع المحافل الدولية بفضل الله، ثم دعم قيادتنا الرشيدة.