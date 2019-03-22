عبدالعزيز بن تركي: «المسار» يحفز السعوديين على الرياضة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل واس - الرياض

رفع رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، بالغ الشكر والتقدير والعرفان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، بمناسبة إعلان إطلاق أربعة مشروعات نوعية كبرى في مدينة الرياض، تهدف إلى نماء الوطن ورفع مستوى جودة الحياة، ومن بينها مشروع «المسار الرياضي».

Advertisements

وأوضح أن إعلان إطلاق هذه المشروعات في العاصمة السعودية الرياض، تجسيد لما يوليه ولاة الأمر بقيادة خادم الحرمين الشريفين وولي العهد «حفظهما الله» من اهتمام كبير برفع مستوى جودة الحياة، وتحويل العاصمة الرياض إلى مدينة عصرية متطورة جاذبة، وتكون محل اهتمام الكثيرين وفق رؤية المملكة 2030.

وأضاف الأمير عبدالعزيز بن تركي «مشروع المسار الرياضي على وجه التحديد، الذي يمتد بطول 135 كم في قلب العاصمة الرياض، سيوفر دون شك بيئة رياضية متميزة تحفز المجتمع على ممارسة الرياضة، وهو الهدف الذي نعمل عليه في الهيئة العامة للرياضة، ونسعى بشكل دائم لتطويره في ظل الدعم الكبير الذي يلقاه قطاع الرياضة والشباب من قيادتنا الرشيدة».

على الصعيد نفسه التقى رئيس هيئة الرياضة أمس، مع النجم علي الماس، عقب تحقيقه الميدالية الذهبية السعودية الأولى في تاريخ البطولات الآسيوية للناشئين، عندما أحرز ذهبية سباق 100 م بزمن قدره 10:56 ثانية.