شكرا لقرائتكم 3 وجوه جديدة فى تشكيل المنتخب الأساسية أمام النيجر... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل استقر المكسيكى خافير أجيرى المدير الفنى لمنتخب مصر، بشكل كبير على تشكيل الفراعنة الذى سيخوض به مباراة الغد أمام النيجر فى المباراة التى ستجمع المنتخبين فى الجولة الأخيرة بتصفيات أمم إفريقيا 2019. Advertisements من المتوقع أن تشهد توليفة أجيرى الأساسية، 3 وجوه جديدة لمنحها الفرصة فى اللقاء وعلى رأسهم عمار حمدى لاعب الاتحاد السكندرى، بجانب عمرو السولية لاعب الأهلى وكريم حافظ فى الناحية اليسرى. فيما سيمنح أجيرى الفرصة لكل من نبيل دونجا لاعب وسط بيراميدز، فرصة المشاركة فى الشوط الثانى وكذلك إسلام جابر صانع ألعاب الداخلية وفقا لوصوله للجاهزية اللازمة بعدما تعافى من الإصابة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر 3 وجوه جديدة فى تشكيل المنتخب الأساسية أمام النيجر... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.