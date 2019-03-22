شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يتكلف 4 ملايين جنيه لتكملة سباق الدورى بحكام أجانب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سيتكلف نادى الزمالك قرابة 4 ملايين جنيه لتنفيذ قراره بطلب استقدام حكام أجانب فى باقى مباريات الفريق الأبيض بمسابقة الدورى الممتاز التى يحتل الفريق صدارتها برصيد 53 نقطة، حيث يتبقى للفريق الأبيض 12 مباراة فى الموسم الجارى.

وبعيدًا عن مباراتى الزمالك أمام الأهلى وبيراميدز الذى يتم إدارتهم من قبل حكام أجانب بغض النظر عن طلب الأبيض سيكون لأبناء ميت عقبة 10 مباريات وهو ما سيكلف خزينة الأبيض ما يقرب من 250 ألف دولار أى ما يعادل 4 ملايين جنيه و300 ألف جنيه تقريبًا من أجل استكمال مسابقة الدورى الممتاز.

كان مرتضى منصور رئيس الزمالك قد اعترض على القرارات التحكيمية التى شهدتها مباراة الفريق الأبيض الأخيرة أمام المقاولون العرب، بالجولة الخامسة والعشرون ببطولة الدورى الممتاز والتى انتهت بالتعادل الإيجابى بهدفين لكل فريق، يرى منصور أن ناديه تعرض للظلم فى مباراة المقاولون لعدم احتساب ركلة جزاء لصالح حازم إمام الظهير الأيمن للفريق، بعدما لمست الكرة يد عبدالوهاب إسماعيل، لاعب ذئاب الجبل، وأشار محمد الحنفى حكم اللقاء، باستمرار اللعب، ويرى مسئولو الزمالك إنها ركلة جزاء صحيحة لفريقهم، بخلاف الاعتراض على حصول يوسف إبراهيم "أوباما"، صانع ألعاب الفريق على إنذار فى المباراة حيث يرى مسئولو الأبيض أنه إنذار غير مستحق ضد اللاعب.