رابط يلا شوت تونس وسوازيلاند| Yalla-kora مشاهدة بث مباشر مباراة تونس ضد سوازيلاند اليوم Livehd7...

نتابع معكم يلا شوت تونس وسوازيلاند، تابع صفحة البث المباشر على الفيس بوك، البث المباشر اليوم بين منتخب تونس وسوازيلاند، وذلك اليوم الجمعة 22 مارس 2019، ونتابع معكم كل جديد عبر نقل محتوى مميز، ونتابع معكم رابط الاسطورة لايف Livehd7 من أجل متابعة أفضل للمباراة، تابع لايف المباراة بدون تقطيع، وتابع الأخبار العاجلة، التي نقوم بها، من ترتيب الفرق وإحصائيات المنتخبان.

يلا شوت تونس وسوازيلاند

بعد أن فاز المنتخب التونسي ذهابًا بنتيجة هدفين مقابل لاشئ، يسعى المنتخب التونسي للفوز في مباراة العودة في تونس، من أجل التأكيد على الصدارة للمجموعة، رغم أنه ضمن التأهل بجانب المنتخب المصري لنهائيات بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 في الصيف المقبل في القاهرة.

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سجل المنتخبان في كأس الأمم

المنتخب التونسي حصل على لقب كأس الأمم الأفريقية مرة واحدة في تاريخه، وذلك في عام 2004، وحصل على مركز الوصيف في مرتين، وذلك في عام 1965 وعام 1996، بينما منتخب سوازيلاند لم يصل للمرحلة النهائية من المنافسة من قبل، ونتابع معكم كل جديد عبر هذا التقرير الشامل.

نتيجة مباراة الذهاب

انتهت مباراة الذهاب فوز المنتخب التونسي بنتيجة 2-0، وذلك على ملعب ترايد فيير في يوم 9 سبتمبر 2018، وسجل الأهداف اللاعب طه ياسين الخنيسي واللاعب نعيم سليتي، ونتابع معكم نتيجة مباراة العودة اليوم في تونس.

المدرب الجديد

أكد المدير الفني الجديد الفرنسي آلان جيريس، أن الفوز في مباراة اليوم هو شعار المنتخب التونسي، وذلك في مباراته اليوم أمام منتخب سوازيلاند، ونتابع معكم كل جديد، وأكد المدافع بن يوسف، أن الفريق إستعد جيدًا من أجل الإستمرار في صدارة المجموعة، ونتابع معكم كل جديد وقواعد البطولة الهامة.

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قواعد البطولة هي تأهل أصحاب المركز الأول والثاني بعد إنتهاء المباريات الستة بكافة المجموعات، وهو ما قمنا بمتابعته عبر ترتيب المراكز بين الفرق في المجموعة العاشرة من مجموعات تصفيات كاس أمم أفريقيا، التي يتم لعبها في مصر في الفترة بين 21 يونيو وحتى 19 يوليو المقبل.

إحصائيات مختلفة بكأس الأمم الأفريقية

المنتخب التونسي خاض 57 مباراة في مشواره التاريخي في كاس الأمم الأفريقية، وحقق الفوز في 18 مباراة، وتعادل في 21 مباراة، وخسر في 18 مباراة، ونتابع معكم النتائج العامة، والترتيب في المجموعة العاشرة، التي يحتل المركز الأول بها المنتخب التونسي لكرة القدم.

الترتيب العام في المجموعة العاشرة

المجموعة العاشرة تضم تونس ومصر، والنيجر وسوازيلاند، ويحتل المنتخب التونسي المركز الأول برصيد 12 نقطة، وتقع مصر في المركز الثاني برصيد 12 نقطة أيضًا، وفي المركز الثالث تقع النيجر برصيد 4 نقاط، وفي الأخير يقع منتخب سوازيلاند برصيد نقطة واحدة فقط، والمنتخب التونسي لعب خمسة مباريات، وفاز في أربعة مباريات، وخسر في مباراة واحدة، ولم يتعادل، ومنتخب سوازيلاند خاض خمس مباريات ولم يفز في أية مباراة، وتعادل في مباراة وحيدة.

بطاقة المباراة

مباراة تونس وسوازيلاند

توقيت المباراة الساعة 7:15 مساءًا بتوقيت تونس، والساعة 8:15 مساءًا بتوقيت القاهرة

مرحلة المجموعات الأسبوع السادس

تصفيات كأس الأمم الأفريقية

تقام المباراة على الملعب الأولمبي برادس

تحكيم جيورجيس جاتوجاتو

تعليق نوفل باشي

المباراة السادسة في المجموعة العاشرة

مباراة العودة

نتيجة مباراة الذهاب فوز المنتخب التونسي بنتيجة هدفين مقابل لاشئ

تنقل المباراة قناة بي إن سبورت إتش دي 7

البث المباشر

نرصد ونتابع معكم البث المباشر الخاص بمباراة كرة القدم اليوم بين تونس وسوازيلاند، وذلك في الجولة الأخيرة من المجموعة العاشرة، من مجموعات التصفيات الخاصة بكاس الأمم الأفريقية التي تنعقد في مقر في الصيف المقبل، ونتابع معكم كل جديد عبر التقارير الهامة، ونتابع معكم مباريات اليوم بشكل عام.