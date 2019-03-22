رابط مشاهدة مباراة السودان وغينيا الإستوائية بث مباشر |يلا شوت السودان وغينيا| Sudan “تابع...

نتابع معكم بث مباشر يلا شوت السودان وغينيا، تابع صفحة البث المباشر على الفيس بوك، رابط مشاهدة مباراة السودان اليوم ضد غينيا الأستوائية، وذلك في إطار الجولة السادسة والأخيرة من مرحلة المجموعات، في تصفيات كاس الأمم الأفريقية، ونتاب معكم كل جديد عبر التقرير التالي، ونتابع نتيجة المباراة السابقة، وكذلك ترتيب الفرق، وننقل لكم سجل الأبطال في كأس الأمم، ونتابع رابط الاسطورة لايف Livehd7 الذي يتيح لكم سهولة المشاهدة بدون تقطيع.

يلا شوت السودان وغينيا

الرابط المباشر الخاص بمباراة اليوم بين السودان وغينيا نتابعه قبل بدء اللقاء، ونرصد لكم كل جديد عبر نقل محتوى مميز، ونتابع معكم التقارير العاجلة التي تخص المباريات، تابع المقال وضعه في المفضلة، واليوم على ملعب الهلال يستضيف منتخب السودان منتخب غينيا الإستوائية، في الجولة السادسة من تصفيات كأس الأمم الأفريقية، ونتابع معكم كافة التقارير التي تهم القارئ حول مباراة اليوم الهامة.

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سجل الأبطال في كأس الأمم الأفريقية

منتخب السودان فاز بالبطولة في مرة واحدة فقط في تاريخه، وهي في عام 1970، وحصل على الوصافة في مرتين، وهما عام 1959 وعام 1963، بينما منتخب غينيا لم يفز بالبطولة من قبل، ولكنه حصل على الوصيف في عام 1976 مرة واحدة فقط، ونتابع معكم كل جديد عبر التحديثات.

ترتيب فرق المجموعة الأولى

المجموعة الأولى تضم السنغال ومدغشقر، والسودان وغينيا الأستوائية، وتحتل السنغال الصدارة برصيد 13 نقطة، ومدغشقر المركز الثاني برصيد 10 نقاط، والسودان تحتل المركز الثالث برصيد 3 نقاط وغينيا المركز الأخير برصيد 3 نقاط، وخاص المنتخب السوداني خمسة مباريات، وفاز في مباراة واحدة فقط، وخسر في أربع مباريات، وله فارق أهداف بالسالب، وكذلك نفس الإحصائية الخاصة بمنتخب غينيا الأستوائية، ونتابع معكم كل جديد عبر نقل محتوى مميز.

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نتيجة المباراة السابقة

انتهت مباراة الذهاب بفوز منتخب غينيا بنتيجة 1-0 وذلك في اللقاء الهام في يوم 8 سنبتمر 2018 على ملعب باتا في غينيا، وسجل الهدف الوحيد في المباراة اللاعب إيمليو نسوو في الدقيقة 31 من عمر اللقاء، ونتابع معكم نتيجة مباراة اليوم، والثلاث نقاط لمن ستكون بعد نهاية المواجهة.

إحصائيات عامة للفرق في كأس الأمم

منتخب السودان لعب 20 مباراة في تاريخه في كاس الأمم الأفريقية من قبل، وفاز في ستة مباريات، وتعادل في خمسة مباريات، وخسر في تسع مباريات، بينما منتخب غينيا، لعب 32 مباراة حتى الآن، وفاز في عشر مباريات في تاريخه في كأس الأمم، وتعادل في أحد عشر مباراة، وخسر في أحد عشر مباراة، ويعد أعلى المنتخبات الأفريقية مشاركة في كأس الأمم هو المنتخب المصري الذي لعب 96 مباراة وحقق أعلى معدل فوز وهو 64 مباراة.

بطاقة المباراة

مباراة السودان وغينيا الأستوائية

مرحلة المجموعات في تصفيات كاس الأمم الأفريقية

الجولة السادسة والأخيرة في مرحلة المجموعات

تقام المباراة على ملعب الهلال

تحكيم سيكو أحمد توري

تعليق سوار الذهب

المجموعة الأولى

مباراة العودة اليوم

نتيجة مباراة الذهاب فوز غينيا بهدف نظيف

توقيت المباراة الساعة 7:00 مساءًا بتوقيت السودان

تنقل المباراة قناة بي إن سبورت إتش دي 3

البث المباشر

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