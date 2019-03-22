رياضة || الموت يحرم عائلة نجم مصر المحترف بالدوري الإنجليزي من الفرحة بإنجازاته .. اتحاد الكرة ينتفض للرد على هجوم رئيس الزمالك .. صراع صلاح مع أجويرو

الموجز - إعداد - محمد علي هـاشم

"رحلة الفجر ووفاتها المبكرة".. حين منع القدر والدة "النني" من حصد ثمار مشروعها

تستيقظ قبل الجميع، تُحضر الإفطار، توقظ ابنها "محمد النني" الطفل صاحب الـ 6 سنوات مع أذان الفجر ثم تحمل شقيقته الصغرى على كتفها، صوب محطة قطار المحلة تتجه لتستقل رحلة القاهرة التي تنطلق في السابعة والنصف صباحًا؛ حيث يتخذ الطفل "النني" مكان نومه أعلى رفّ عربة القطار، فيما تضع والدته شقيقته الصغرى على قدميها، وتجلس تُفكر في حلمها وزوجها في أن يكون طفلها لاعب كرة قدم شهير، يُنسيهما الكثير من الأوجاع.

تصل الأسرة البسيطة القادمة من محطة مصر لتستقل حافلة لفرع النادي الأهلي لخوض المران الذي سيُقام في الثالثة عصرًا ليعدوا محمد النني لملعب النادي للعب مع زملائه بفريق 1992 بالأهلي بينما ترعى هي أخته وتنتظر خروجه لتُسرع به لمحطة مصر مرة أخرى لتلحق قطار 7 والنصف مساءً المتجه إلى المحلة مرة أخرى، ثم إلى منزلها تعود في الحادية عشر مساءً لتطمئن على باقي أفراد أسرتها، وتحضر لهم ما يحتاجونه.. رحلتها إلى القاهرة تخوذها ثلاث مرات أسبوعياً، وهي مواعيد تدريب طفلها "النني".

عندما كانت والدة النني تصل قبل موعد تدريب ابنها بساعات، كانت تتجه نحو استراحة النادي الأهلي، حتى موعد التدريب، وعندما كان يصيح بها حينما يعطيه والده 5 جنيهات لشراء ما يحلوا له، فتأخذها منه وتعطيه جنيهًا واحدًا حتى توفر له متطلباته.

ظلت هذه الرحلة مستمرة حتى بلغ "النني" 15 عامًا، فوقتها لم تستيظ معه والدته، وتصطحبه صوب القطار. وافتها المنية، وبعدها صار طريق اللاعب صعبًا، خاصة بعد قرار عادل عبدالرحمن ومساعده أحمد ماهر بعدم ضمّ اللاعب فى صفوف الأهلي، ليعيش اللاعب الناشئ فترة من الحزن استمرت حتى أول عام من تواجده في صفوف المقاولون فلم يكن يُشارك.

عدم مشاركته جعلته يُفكر في الرحيل فقد وعد والده ـ الذي كان يفخر بتواجده في الأهلي ـ بأنه سيجعله يعتز بابنه مُجددًا.

وواصل محمد مشوار داخل المقاولون العرب حتى تم تصعيده للفريق الأول والمنتخب وبدأ يظهر في التلفاز ـ ليتذكر كلمات والدته التي كانت ترددها دومًا: "تعرف يا محمد أنا مش عارفة ممكن أعمل أيه لما أشوفك في التليفزيون ده أنا ممكن أعمل فرح"، يُهون على نفسه فيخاطبها وكأنها تشاهده عبر شاشات التلفاز: "كان نفسي تكون موجودة وشايفاني دلوقتي لكن أنا أبويا قالي إن أمك ماتت وهي راضية عنك وبتدعيلك وأبويا كمان راضي عني هعوز تاني أيه من الدنيا.. تقريبًا أمي أحسن حاجة حصلتلي في حياتي صراحة".(المصدر)

اتحاد الكرة ينتفض للرد على هجوم رئيس الزمالك

تجهز لجنة الحكام باتحاد الكرة مذكرة بالتصريحات الهجومية التى أطلقها رئيس الزمالك ضد اللجنة ورئيسها عصام عبدالفتاح وقضاة الملاعب، وذلك لتقديمها إلى لجنة القيم والأخلاق التى يترأسها المستشار محمد عبده صالح، وكذلك لجنة الانضباط برئاسة المستشار محمد أبوالعلا.

من جانبه، قال عصام عبدالفتاح، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة ورئيس لجنة الحكام: «نحترم جميع عناصر اللعبة، ولن أرد على إساءات رئيس الزمالك، ولجنة الحكام تقوم بحصر التصريحات الهجومية لرئيس الأبيض من أجل تقديمها للجان المختصة بالجبلاية للتحقيق فيها».

وأضاف «عبدالفتاح» فى تصريحات لـ«الوطن»: «لجوء لجنة الحكام إلى لجنة القيم والأخلاق باتحاد الكرة أو لجنة الانضباط ليس ضد رئيس الزمالك فقط، لكن هذه الخطوة تحدث ضد أى متجاوز من عناصر اللعبة ضد قضاة الملاعب»، وشدد رئيس لجنة الحكام على احترامه لكافة عناصر منظومة كرة القدم.

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وأشار «عبدالفتاح» إلى أن الزمالك يتصدر بطولة الدورى الممتاز بحكام مصريين، وأن الأبيض لم يتعادل أمام المقاولون العرب فى المباراة التى أقيمت أمس بسبب طاقم التحكيم الذى ترأسه الحكم محمد الحنفى، وأوضح: «الزمالك أحد الفرق التى استفادت من أخطاء التحكيم خلال المباريات الماضية بالدورى، وطاقم حكام مباراة الزمالك والمقاولون العرب أدار اللقاء بمستوى جيد، والأبيض لم يتعادل بسبب الحكام، انظروا إلى الفرص المهدرة من لاعبى الأبيض خلال مواجهة أمس الأول».

وعلى الجانب الآخر، كشف ثروت سويلم، المدير التنفيذى لاتحاد الكرة، حقيقة ما ردده رئيس الزمالك عقب المباراة مؤكداً أنه تحدّث معه هاتفياً قبل مباراة الأبيض والمقاولون العرب، وقال «سويلم»: «كل ما ردده رئيس الزمالك كلام عار تماماً من الصحة، ولم أتحدث معه هاتفياً، وتقابلت معه داخل مجلس النواب وأبلغته حرفياً أن محمد الحنفى من أفضل الحكام فى مصر»، وتابع «سويلم»: «أبلغت رئيس الزمالك أيضاً أن عصام عبدالفتاح من أفضل من تولوا رئاسة لجنة الحكام فى مصر، والحكام لم ولن يجاملوا أى نادٍ على حساب الآخر».

وتعجّب ثروت سويلم من تصريحات رئيس الزمالك متابعاً: «تعودنا على تصريحات رئيس الزمالك، وأرى أنه مسلسل لا ينتهى، وعليه أن يدرك جيداً أننا منظومة محترمة ولم ولن نجامل أى نادٍ على حساب الآخر، مهما حدث»، وشدد المدير التنفيذى للجبلاية على أن مجلس الإدارة برئاسة هانى أبوريدة يرحب بطلب الزمالك بشأن استقدام حكام أجانب لمبارياته المتبقية فى الدورى، قائلاً: «الزمالك لو عايز حكام أجانب يدفع من جيبه».

وكان رئيس الزمالك شن هجوماً حاداً على لجنة الحكام ورئيسها عصام عبدالفتاح، مهدداً بفضيحة ما سماه «مساعدة أى حكم للنادى الأهلى»، وأكد رئيس الزمالك عدم إدارة أى حكم مصرى أى مباراة للزمالك، وتابع: «لو فيه دكر فى اتحاد الكرة يرد عليا، وسنستعين بحكام أجانب لديهم ضمير من أجل إدارة مباريات الفريق حتى نهاية الموسم، والحكام مايصلحوش يحكموا ماتشات مراكز شباب وبيتضربوا على قفاهم فى ماتشات الدرجة الثانية».(المصدر)



روبيرت بيريز يتحدث عن.. صراع صلاح مع أجويرو.. اختلاف مركزه.. ومن سيفوز بالدوري؟

تحدث روبيرت بيريز أسطورة أرسنال السابق، والمنتخب الفرنسي عن صراع محمد صلاح مع سيرجيو أجويرو على لقب هداف الدوري الانجليزي، والمنافسة بين ليفربول، ومانشستر سيتي من أجل الفوز باللقب.

وقال بيريز في حواره مع موقع "بوين" ردًا على سؤال بشأن إمكانية فوز محمد صلاح بلقب هداف الدوري الانجليزي: "أعتقد أن الصراع على الحذاء الذهبي سيكون بين محمد صلاح وأجويرو."

وتابع: "صلاح قدم موسم آخر رائع، وربما يكون أظهر لبعض الناس خطأ وجهة نظرهم عندما اعتقدوا بأنه قد لا يتمكن من تكرار المستوى الذي ظهر به الموسم الماضي."

وأضاف: "لقد لعب دورًا مختلفًا بعض الشيء هذا الموسم، أصبح في مركز الجناح أكثر منه جناح بجوار الخط، لذا أصبح تحت ضغط ضرورة تسجيل الأهداف ونجح في ذلك."

وواصل تصريحاته بشأن الصراع على لقب الهداف، قائلًا: "يتوجب علي أن أقول بأن أجويرو كان أفضل أمام الأندية الست الكبرى، لكن بدون شك محمد صلاح واحد من أفضل اللاعبين في الدوري الانجليزي."

تحدث عن إمكانية فوز ليفربول بالدوري الانجليزي: "هم فريق كبير، ويمتلك جمهور رائع، استطيع أن أتخيل أهمية الفوز باللقب هذا الموسم بالنسبة لهم، وسيكون من الجيد أن نرى إن كان اللاعبون سيتحملون هذا الضغط، وإن كانت الآمال ستتحول إلى احباطات أم ستوافق التوقعات من خلال أداء ليفربول في الأسابيع القادمة."

واستطرد: "اعتقد أن ليفربول قادر تمامًا على الفوز بلقب الدوري الانجليزي هذا الموسم، يمتلكون قائمة جيدة وأفضل من السنوات السابق، ويورجن كلوب أحد أفضل المدربين في الدوري الانجليزي لذا أعتقد أنهم قادرون على الفوز باللقب من مانشستر سيتي."(المصدر)