اونلاين | يلا شوت - مشاهدة مباراة الارجنتين وفنزويلا اليوم | بث مباشر الارجنتين وفنزويلا الآن | اهم مباريات اليوم | كورة لايف

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يلا شوت - مشاهدة مباراة الارجنتين وفنزويلا اليوم | بث مباشر الارجنتين وفنزويلا الآن | اهم مباريات اليوم | كورة لايف

يستعد ملعب واندا ميتروبوليتانو لاستضافة مباراة قوية ستجمع بين منتخبي الأرجنتين وفنزويلا اليوم الجمعة والموافق 22 مارس 2019، وذلك في مباراة ودية دولية تأتي في إطار استعداد التانجو لبطولة كوبا أمريكا 2019.

يلا شوت - مشاهدة مباراة الارجنتين وفنزويلا اليوم | بث مباشر الارجنتين وفنزويلا الآن | اهم مباريات اليوم | كورة لايف

وستكون مباراة الأرجنتين مع فنزويلا الودية مذاعة عبر البث المباشر والحي على قناة بي إن سبورت 3 HD، ويدخل التانجو من أجل الفوز ورفع معنويات اللاعبين.

يلا شوت - مشاهدة مباراة الارجنتين وفنزويلا اليوم | بث مباشر الارجنتين وفنزويلا الآن | اهم مباريات اليوم | كورة لايف

وتنطلق مباراة الارجنتين وفنزويلا اليوم الجمعة في تمام الساعة العاشرة بتوقيت مصر والحادية عشر بتوقيت المملكة العربية السعودية.

يلا شوت - مشاهدة مباراة الارجنتين وفنزويلا اليوم | بث مباشر الارجنتين وفنزويلا الآن | اهم مباريات اليوم | كورة لايف

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ويتوقع أن يلعب منتخب الأرجنتين بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: إجوستين ماركيسن

خط الدفاع: نيكولاس تاليافيكو - ليساندرو مارتينيز - جيرمان بيزيلا - جابرييل ميركادو

خط الوسط: جيوفاني لو سيلسو - ليوناردو باريديس - آنخيل دي ماريا

خط الهجوم: آنخيل كوريا - لاوتارو مارتينيز – ميسي

يلا شوت - مشاهدة مباراة الارجنتين وفنزويلا اليوم | بث مباشر الارجنتين وفنزويلا الآن | اهم مباريات اليوم | كورة لايف

كما يمكنكم متابعينا الكرام مشاهدة البث الحي المباشر لمباراة منتخبي الأرجنتين وفنزويلا عبر موقع الخليج 365 الرياضي.