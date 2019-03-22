اونلاين | تابع olline - مشاهدة مباراة الارجنتين اليوم | بث مباشر الارجنتين وفنزويلا لايف .. يلا شوت

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تابع olline - مشاهدة مباراة الارجنتين اليوم | بث مباشر الارجنتين وفنزويلا لايف .. يلا شوت والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تابع olline - مشاهدة مباراة الارجنتين اليوم | بث مباشر الارجنتين وفنزويلا لايف .. يلا شوت

يستعد ملعب واندا ميتروبوليتانو لاستضافة مباراة قوية ستجمع بين منتخبي الأرجنتين وفنزويلا اليوم الجمعة والموافق 22 مارس 2019، وذلك في مباراة ودية دولية تأتي في إطار استعداد التانجو لبطولة كوبا أمريكا 2019.

تابع olline - مشاهدة مباراة الارجنتين اليوم | بث مباشر الارجنتين وفنزويلا لايف .. يلا شوت

وستكون مباراة الأرجنتين مع فنزويلا الودية مذاعة عبر البث المباشر والحي على قناة بي إن سبورت 3 HD، ويدخل التانجو من أجل الفوز ورفع معنويات اللاعبين.

تابع olline - مشاهدة مباراة الارجنتين اليوم | بث مباشر الارجنتين وفنزويلا لايف .. يلا شوت

وتنطلق مباراة الارجنتين وفنزويلا اليوم الجمعة في تمام الساعة العاشرة بتوقيت مصر والحادية عشر بتوقيت المملكة العربية السعودية.

تابع olline - مشاهدة مباراة الارجنتين اليوم | بث مباشر الارجنتين وفنزويلا لايف .. يلا شوت

Advertisements

ويتوقع أن يلعب منتخب الأرجنتين بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: إجوستين ماركيسن

خط الدفاع: نيكولاس تاليافيكو - ليساندرو مارتينيز - جيرمان بيزيلا - جابرييل ميركادو

خط الوسط: جيوفاني لو سيلسو - ليوناردو باريديس - آنخيل دي ماريا

خط الهجوم: آنخيل كوريا - لاوتارو مارتينيز – ميسي

تابع olline - مشاهدة مباراة الارجنتين اليوم | بث مباشر الارجنتين وفنزويلا لايف .. يلا شوت

كما يمكنكم متابعينا الكرام مشاهدة البث الحي المباشر لمباراة منتخبي الأرجنتين وفنزويلا عبر موقع الخليج 365 الرياضي.