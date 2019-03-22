اونلاين | كورة ستار - مشاهدة مباراة تونس وسوازيلاند بث مباشر بتاريخ 22-3-2019 تصفيات افريقيا live on line

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كورة ستار - مشاهدة مباراة تونس وسوازيلاند بث مباشر بتاريخ 22-3-2019 تصفيات افريقيا live on line

يخوض منتخب تونس مباراة قوية أمام إي سواتيني "سوازيلاند" اليوم الجمعة 22 مارس الجاري، ويأتي ذلك في ختام مبارياته بتصفيات كأس أمم أفريقيا 2019.

كورة ستار - مشاهدة مباراة تونس وسوازيلاند بث مباشر بتاريخ 22-3-2019 تصفيات افريقيا live on line

وتنطلق ضربة بداية مباراة نسور قرطاج مع سوزايلاند على ملعب 14 جانفي اليوم الجمعة في تمام الساعة الـ8:15 بتوقيت القاهرة والـ9:15 بتوقيت مكة المكرمة.

كورة ستار - مشاهدة مباراة تونس وسوازيلاند بث مباشر بتاريخ 22-3-2019 تصفيات افريقيا live on line

وستكون مباراة تونس مع سوازيلاند بالجولة الأخيرة من تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2019 مذاعة عبر البث المباشر والحي على قناة بي إن سبورت 7 HD.

كورة ستار - مشاهدة مباراة تونس وسوازيلاند بث مباشر بتاريخ 22-3-2019 تصفيات افريقيا live on line

ويتوقع أن يلعب منتخب تونس بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: فاروق بن مصطفى

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خط الدفاع: علي معلول - ياسين مرياح - ديلان برون - لاري عزوني

خط الوسط: محمد دراجر - فرجاني ساسي - محمد أمين بن عمر

خط الهجوم: سيف الدين خاوي - نعيم السليتي - طه ياسين الخنيسي

كورة ستار - مشاهدة مباراة تونس وسوازيلاند بث مباشر بتاريخ 22-3-2019 تصفيات افريقيا live on line

ويأتي ترتيب المجموعة كالتالي:

1- تونس: 12 نقطة

2- مصر: 12 نقطة

3- النيجر: 4 نقاط

4- سوازيلاند: نقطة