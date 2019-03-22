اونلاين | يلاشوت HD | مشاهدة مباراة تونس ضد سوازيلاند بث مباشر اليوم 22-3-2019 حصري يوتيوب

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يلاشوت HD | مشاهدة مباراة تونس ضد سوازيلاند بث مباشر اليوم 22-3-2019 حصري يوتيوب

يخوض منتخب تونس مباراة قوية أمام إي سواتيني "سوازيلاند" اليوم الجمعة 22 مارس الجاري، ويأتي ذلك في ختام مبارياته بتصفيات كأس أمم أفريقيا 2019.

يلاشوت HD | مشاهدة مباراة تونس ضد سوازيلاند بث مباشر اليوم 22-3-2019 حصري يوتيوب

وتنطلق ضربة بداية مباراة نسور قرطاج مع سوزايلاند على ملعب 14 جانفي اليوم الجمعة في تمام الساعة الـ8:15 بتوقيت القاهرة والـ9:15 بتوقيت مكة المكرمة.

يلاشوت HD | مشاهدة مباراة تونس ضد سوازيلاند بث مباشر اليوم 22-3-2019 حصري يوتيوب

وستكون مباراة تونس مع سوازيلاند بالجولة الأخيرة من تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2019 مذاعة عبر البث المباشر والحي على قناة بي إن سبورت 7 HD.

يلاشوت HD | مشاهدة مباراة تونس ضد سوازيلاند بث مباشر اليوم 22-3-2019 حصري يوتيوب

ويتوقع أن يلعب منتخب تونس بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: فاروق بن مصطفى

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خط الدفاع: علي معلول - ياسين مرياح - ديلان برون - لاري عزوني

خط الوسط: محمد دراجر - فرجاني ساسي - محمد أمين بن عمر

خط الهجوم: سيف الدين خاوي - نعيم السليتي - طه ياسين الخنيسي

يلاشوت HD | مشاهدة مباراة تونس ضد سوازيلاند بث مباشر اليوم 22-3-2019 حصري يوتيوب

ويأتي ترتيب المجموعة كالتالي:

1- تونس: 12 نقطة

2- مصر: 12 نقطة

3- النيجر: 4 نقاط

4- سوازيلاند: نقطة