اونلاين | Ronaldo Return– مشاهدة مباراة البرتغال واوكرانيا بث مباشر – اونلاين مباراة البرتغال اليوم – شاهد رونالدو لايف

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Ronaldo Return– مشاهدة مباراة البرتغال واوكرانيا بث مباشر – اونلاين مباراة البرتغال اليوم – شاهد رونالدو لايف

يواجه منتخب البرتغال، نظيره منتخب أوكرانيا، اليوم الجمعة 22 مارس في الساعة العاشرة إلا ربع مساءً، في المباراة التي ستجمع بين المنتخبين ضمن منافسات دور المجموعات في تصفيات كأس الأمم الأوروبية.

Ronaldo Return– مشاهدة مباراة البرتغال واوكرانيا بث مباشر – اونلاين مباراة البرتغال اليوم – شاهد رونالدو لايف

وأعلنت مجموعة قنوات بي إن سبورت الرياضية، عن إذاعة مباراة منتخب البرتغال، ضد منتخب أوكرانيا في تصفيات كأس الأمم الأوروبية عبر قناة بين سبورتس الرياضية 4 HD، وسوف يقوم بالتعليق على المباراة المعلق حسن العيدروس.

Ronaldo Return– مشاهدة مباراة البرتغال واوكرانيا بث مباشر – اونلاين مباراة البرتغال اليوم – شاهد رونالدو لايف

وجاءت قائمة البرتغال لمعسكر شهر مارس كالتالي :-

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حراسة المرمى : بيتو – خوسيه سا – ريو باتريشيو.

خط الدفاع : جواو كانسيلو – نيلسون سيميدو – خوسيه فونتي – بيبي – روبن دياز – ماريو روي – رافائيل جوريرو.

خط الوسط : دانييلو بيريرا – روبن نيفيز – ويليام كارفالو – برونو فيرنانديز – جواو ماريو – جواو موتينيو – بيزي.

خط الهجوم : برناردو سيلفا – جويديس – رافا – أندريه سيلفا – كريستيانو رونالدو – ديوجو جوتا – دييجو سوسا – جواو فيلكس.

Ronaldo Return– مشاهدة مباراة البرتغال واوكرانيا بث مباشر – اونلاين مباراة البرتغال اليوم – شاهد رونالدو لايف

وشهدت قائمة منتخب البرتغال عودة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، قبل مواجهتي أوكرانيا وصربيا في معسكر شهر مارس، ضمن تصفيات بطولة كأس الأمم الأوروبية المقبلة.

Ronaldo Return– مشاهدة مباراة البرتغال واوكرانيا بث مباشر – اونلاين مباراة البرتغال اليوم – شاهد رونالدو لايف

كما يمكنكم متابعينا الكرام مشاهدة البث الحي المباشر لمباراة منتخب البرتغال، ضد منتخب أوكرانيا في تصفيات كأس الأمم الأوروبية عبر موقع الخليج 365 الرياضي.