اونلاين | مباراة مجنونة..مشاهدة مباراة البرتغال واوكرانيا بث مباشر اليوم 22-3-2019 يلا شوت يوتيوب في تصفيات يورو 2020

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مباراة مجنونة..مشاهدة مباراة البرتغال واوكرانيا بث مباشر اليوم 22-3-2019 يلا شوت يوتيوب في تصفيات يورو 2020

يواجه منتخب البرتغال، نظيره منتخب أوكرانيا، اليوم الجمعة 22 مارس في الساعة العاشرة إلا ربع مساءً، في المباراة التي ستجمع بين المنتخبين ضمن منافسات دور المجموعات في تصفيات كأس الأمم الأوروبية.

مباراة مجنونة..مشاهدة مباراة البرتغال واوكرانيا بث مباشر اليوم 22-3-2019 يلا شوت يوتيوب في تصفيات يورو 2020

وأعلنت مجموعة قنوات بي إن سبورت الرياضية، عن إذاعة مباراة منتخب البرتغال، ضد منتخب أوكرانيا في تصفيات كأس الأمم الأوروبية عبر قناة بين سبورتس الرياضية 4 HD، وسوف يقوم بالتعليق على المباراة المعلق حسن العيدروس.

مباراة مجنونة..مشاهدة مباراة البرتغال واوكرانيا بث مباشر اليوم 22-3-2019 يلا شوت يوتيوب في تصفيات يورو 2020

وجاءت قائمة البرتغال لمعسكر شهر مارس كالتالي :-

حراسة المرمى : بيتو – خوسيه سا – ريو باتريشيو.

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خط الدفاع : جواو كانسيلو – نيلسون سيميدو – خوسيه فونتي – بيبي – روبن دياز – ماريو روي – رافائيل جوريرو.

خط الوسط : دانييلو بيريرا – روبن نيفيز – ويليام كارفالو – برونو فيرنانديز – جواو ماريو – جواو موتينيو – بيزي.

خط الهجوم : برناردو سيلفا – جويديس – رافا – أندريه سيلفا – كريستيانو رونالدو – ديوجو جوتا – دييجو سوسا – جواو فيلكس.

مباراة مجنونة..مشاهدة مباراة البرتغال واوكرانيا بث مباشر اليوم 22-3-2019 يلا شوت يوتيوب في تصفيات يورو 2020

وشهدت قائمة منتخب البرتغال عودة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، قبل مواجهتي أوكرانيا وصربيا في معسكر شهر مارس، ضمن تصفيات بطولة كأس الأمم الأوروبية المقبلة.

مباراة مجنونة..مشاهدة مباراة البرتغال واوكرانيا بث مباشر اليوم 22-3-2019 يلا شوت يوتيوب في تصفيات يورو 2020

كما يمكنكم متابعينا الكرام مشاهدة البث الحي المباشر لمباراة منتخب البرتغال، ضد منتخب أوكرانيا في تصفيات كأس الأمم الأوروبية عبر موقع الخليج 365 الرياضي.