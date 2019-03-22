اونلاين | رابط كورة لايف مباراة الجزائر وجامبيا بث مباشر live on line – كول كورة algerie

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رابط كورة لايف مباراة الجزائر وجامبيا بث مباشر live on line – كول كورة algerie

يستضيف منتخب الجزائر بقيادة مدربه جمال بلماضي، منافسه منتخب جامبيا، اليوم الجمعة 22 مارس في الساعة العاشرة إلا ربع مساءً، في المباراة التي ستجمع بين الفريقين ضمن منافسات تصفيات كأس الأمم الأفريقية.

رابط كورة لايف مباراة الجزائر وجامبيا بث مباشر live on line – كول كورةalgerie

وأعلنت مجموعة قنوات بي إن سبورت الرياضية، عن إذاعة مباراة منتخب الجزائر، ضد منتخب جامبيا عبر قناة بين سبورتس الرياضية 5 HD، وسوف يقوم بالتعليق على تلك المباراة المعلق حفيظ دراجي.

رابط كورة لايف مباراة الجزائر وجامبيا بث مباشر live on line – كول كورةalgerie

وأعلن جمال بلماضي قائمة المنتخب المغربي لتلك المباراة وجاءت القائمة كالتالي :-

حراسة المرمى: أليكسندر أوكيدجا، مصطفى زغبة، عز الدين دوخة.

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خط الدفاع : يوسف عطّال، هيثم لوصيف، رامي بن سبعيني، عيسى ماندي، جمال بن العمري، رفيق حليش، محمد سليم فارس، أيوب عبد اللاوي، إلياس حساني.

خط الوسط : إسماعيل بن ناصر، محمد بن خماسة، سفيان فيجولي، فيكتور لكحل، يوسف بلايلي، رياض محرز، سفير تايدر، مهدي عبيد، هشام بوداوي.

خط الهجوم : بغداد بونجاح، زكرياء نعيجي، آدم أوناس، أسامة درفلو، سعيد بن رحمة.

ويغيب معظم العناصر الأساسية عن قائمة المنتخب، وذلك بسبب ضمانه التأهل إلى أمم أفريقيا القادمة، والتي ستكون في مصر خلال شهر يونيو القادم، حيث يتصدر محاربي الصحراء المجموعة برصيد 10 نقاط.

رابط كورة لايف مباراة الجزائر وجامبيا بث مباشر live on line – كول كورةalgerie

كما يمكنكم متابعينا الكرام مشاهدة البث الحي والمباشر لمباراة منتخب الجزائر، ضد منتخب جامبيا في تصفيات كأس الأمم الأفريقية عبر موقع الخليج 365 الرياضي.