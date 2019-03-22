رياضة | رجل القمة .. بيبو "السوبر" يدمر شباك الزمالك ويقود الأهلي لفوز تاريخي في "الكلاسيكو"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رجل القمة .. بيبو "السوبر" يدمر شباك الزمالك ويقود الأهلي لفوز تاريخي في "الكلاسيكو" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

مواجهة دائمًا تتسم بالإثارة والندية ستجمع بين قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك مساء السبت الموافق 30 مارس الجاري، على إستاد "برج العرب" بالإسكندرية، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز بالموسم الحالي 2018-2019.

الزمالك يدخل المباراة متربعًا على قمة ترتيب جدول الدوري الممتاز برصيد 52 نقطة، بفارق نقطة وحيدة عن غريمه الأهلي صاحب المركز الثاني برصيد 51 نقطة.

وتقابل الفريقين في 116 مباراة سابقة بالدوري المصري الممتاز، فاز المارد الأحمر في 43 مباراة، مقابل 26 انتصارًا للفارس الأبيض، وكان التعادل حاضرًا في 47 مباراة بينهما، سجل الاهلي 143 هدفًا، مقابل 100 هدف للزمالك.

وشهدت مباريات القمة بين الأهلي والزمالك عبر تاريخها الطويل تألق العديد من نجوم الفريقين، والذين كان لهم كلمة الحسم في هذه المواجهات الهامة بين قطبي الكرة المصرية، وسنرصد في سلسلة من الحلقات المتتالية وحتي موعد مباراة الديربي القادمة يوم 30 مارس، أبرز "رجال القمة" عبر التاريخ:

Advertisements

- خالد بيبو يدمر الزمالك ويقود الأهلي لفوز كاسح بـ"سداسية":

في السادس عشر من مايو لعام 2002 كانت الجماهير المصرية على موعد مع مباراة نارية بين الأهلي والزمالك في الدوري الممتاز، وبقدر ما كان كل جمهور يتمني فوز فريقه بالمباراة، لكن لم يتوقع أحدًا أن تنتهي المباراة بـ"فوز تاريخي" لا يزال خالدًا في ذاكرة عشاق الكرة المصرية حتي يومنا هذا.

بدأت المباراة ساخنة بعدما نجح رضا شحاتة نجم الأهلي في تسجيل أول أهداف فريقه بعد 4 دقائق فقط، وفي الدقيقة السابعة عشر أضاف إبراهيم سعيد الهدف الثاني للمارد الأحمر، ليبدأ الاطمئنان يتسرب نحو قلوب الجماهير الحمراء بأن فريقها قريبًا من تحقيق الفوز.

وبعد مرور 25 دقيقة من زمن اللقاء، وتحديدًا في الدقيقة التاسعة والعشرون ظهر "عريس القمة" ورجلها الأول بلا منازع "خالد بيبو" الذي أعلن عن أول أهدافه وثالث أهداف فريقه بالمباراة، ولكن نجح حسام حسن في تسجيل هدف الأبيض الأول في الدقيقة 41 ليظن البعض عن إمكانية عودة الزمالك للقاء، ولكن "بيبو" لم يهدأ ونجح في تسجيل 3 أهداف متتالية في الدقائق 29، 63، 72، 92 ليفوز فريقه بسداسية مقابل هدف.

وتعتبر مباراة القمة الشهيرة بمباراة الـ 6/1 من أشهر المباريات في تاريخ مواجهات القطبين، كما تعتبر من اكبر الانتصارات في مباريات الديربي بين الفريقين الكبيرين، ويتذكرها دائمًا جمهور الفريقين مع كل مباراة قمة جديدة في البطولات المختلفة.