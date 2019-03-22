رياضة | كمونة: عبد الحليم علي أكثر مهاجم أتعبني والعميد خليفة الجوهري في التدريب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كمونة: عبد الحليم علي أكثر مهاجم أتعبني والعميد خليفة الجوهري في التدريب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرح سمير كمونة نجم المقاولون العرب والأهلي ومنتخب مصر السابق بأن عبد الحليم علي نجم الزمالك السابق أكثر مهاجم أتعبه خلال فترة مسيرته كلاعب، كما أكد أن حسام حسن المدير الفني الحالي لسموحة هو خليفة محمود الجوهري في التدريب.

وقال كمونة في تصريحات تلفزيونية لفضائية إم بي سي مصر : " عبد الحليم علي نجم الزمالك أكثر مهاجم أتعبني وعماد متعب النسخة المصغرة من حسام حسن".

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وأضاف نجم الأهلي السابق:"حسام حسن خليفة الجوهري في التدريب".

واختتم كمونة تصريحاته قائلاً : " الزمالك يمتلك لاعبين ساعدت على ثبات تشكيل الفريق".