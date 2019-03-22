شكرا لقرائتكم خبر عن أبطال السعودية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (أبوظبي)

حقق الأولمبياد الخاص السعودي 40 ميدالية خلال مشاركته في دورة الألعاب العالمية للأولمبياد الخاص، وذلك مع إسدال الستار على فعاليات الحدث العالمي الملهم في الحفل الختامي للبطولة الخميس.

وشاركت المملكة العربية السعودية بفريق ضم 50 رياضياً يعد الأكبر في تاريخ مشاركة المملكة بهذا الحدث، الأمر الذي يعد إنجازاً ساهم في تحقيقه الدعم الكريم من حرم ولي العهد الأميرة سارة بنت مشهور بن عبدالعزيز، التي حرصت على متابعة الفريق المشارك وتقديم الدعم الكامل له، وذلك في إطار جهودها الحثيثة، وخاصة في المجالات الخيرية.

وقالت مساعد رئيس وفد المملكة في الأولمبياد الخاص الألعاب العالمية 2019 الدكتورة هايدي علاء الدين العسكري:«بالنيابة عن الرياضيين وأسرهم والوفد السعودي بأكمله، نشكر الأميرة سارة بنت مشهور بن عبد العزيز آل سعود على الدعم الذي قدمته لكل فرد في الفريق خلال كل محطات هذه الرحلة، حيث تابعت منذ اليوم الأول وباهتمام شديد كل عضو من أعضاء الفريق، بالإضافة إلى وقوفها إلى جانبنا خلال جميع التحديات والانتصارات التي مررنا بها».

ومثّل المملكة العربية السعودية في الأولمبياد الخاص 21 لاعبة و29 لاعباً شاركوا في 10 ألعاب رياضية تشمل كرة السلة، البوتشي، ألعاب القوى، رفع الأثقال، التزلج، السباحة، التراياثلون، تنس الطاولة، البولينج والرياضات الموحدة، كما رافق الفريق وفدٌ ضم 200 متطوع وطبيب وفرد من عائلات الرياضيين.

18 ميدالية ذهبية

9 ميداليات فضية

13 ميدالية برونزية

11 ميدالية في ألعاب القوى

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ميداليتان في كرة السلة

10 ميداليات في منافسات البوتشي

ميداليتان في البولينغ

5 ميداليات في رفع الأثقال

ميدالية في التزلج

6 ميداليات في السباحة

ميداليتان في تنس الطاولة

ميدالية في رفع الأثقال