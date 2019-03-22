أخبار الدوري الإيطالي يوم 22-3-2019 عودة إيكاردي إلى تدريبات إنتر ميلان بعد غياب...

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جدة - عمرو شويل شهدت أخبار الدوري الإيطالي يوم 22-3-2019 العديد من الأحداث، حيث عاد المهاجم الأرجنتيني ماورو إيكاردي إلى تدريبات إنتر ميلان من جديد بعد غياب كبير وعقب الخلافات الكبيرة التي حدثت بينه وبين إدارة الفريق خلال الشهور الماضية، هذا بالإضافة إلى القرار الحاسم الذي اتخذه نادي نابولي بشأن رحيل مدافعه السنغالي كاليدو كوليبالي.



عودة إيكاردي لتدريبات إنتر ميلان بعد غياب

ومن أخبار الدوري الإيطالي اليوم، هو عودة المهاجم الأرجنتيني ماورو إيكاردي لتدريبات إنتر ميلان للمرة الأولى منذ 13 فبراير، وذلك بعد الخلافات الكبيرة التي حدثت بينه وبين إدارة الفريق خلال الشهور الماضية.

ووفقًا لموقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي، فإن جمهور إنتر ميلان رحب بعودة إيكاردي، وعلق له لافتة مكتوب عليها: "أهلا بك من جديد يا ماوريتو، هيا بنا نحلم مرة أخرى."

ورغم مشاركة المهاجم الأرجنتيني في التدريبات مع باقي اللاعبين، إلا أنه لم يقابل مدربه الإيطالي لوتشيانو سباليتي.

وأشار الموقع الإيطالي إلى أن إيكاردي اجتمع بستيفين تشانج، رئيس إنتر ميلان، وأخبره أن قرار تجريده من حمل شارة القيادة يعد إهانة غير مفيدة له.

وكان إيكاردي ادعى تعرضه لإصابة في الركبة منذ واقعة الشارة ومنحها لزميله سمير هاندانوفيتس، من أجل عدم المشاركة في المباريات وصنع ضغطًا على إدارة إنتر ميلان.

جدير بالذكر أن وفقاً لأكثر من تقرير فأن المهاجم الأرجنتيني في طريقه للرحيل من صفوف إنتر ميلان في نهاية الموسم الحالي، وذلك بعدما دخل اللاعب ضمن اهتمامات العديد من الأندية على رأسهم ريال مدريد الإسباني.

هل يستحق رونالدو العقاب بسبب جماهير أتليتكو مدريد ؟ رد رسمي بـ20 ألف يورو

ومن ضمن أخبار الدوري الإيطالي اليوم، أن الاتحاد الأوروبى لكرة القدم "يويفا" قد أعلن بشكل رسمي عن توقيع عقوبة الغرامة 20 ألف يورو على النجم البرتغالى كريستيانو رونالدو لاعب يوفنتوس بعد احتفاله المثير للجدل فى لقاء أتلتيكو مدريد الإسبانى فى إياب دور الـ8 من دورى أبطال أوروبا.

وكان يويفا قد فتح تحقيقا يوم الاثنين الماضى فى احتفال كريستيانو رونالدو المثير للجدل خلال المباراة التى جمعت بين ناديا يوفنتوس الإيطالى وأتلتيكو مدريد الإسبانى فى مدينة "تورينو" الإيطالية، فى "إياب" ثمن نهائى دورى أبطال أوروبا.

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وسجل كريستيانو رونالدو 3 أهداف "هاتريك" فى فوز يوفنتوس على أتليتكو مدريد بثلاثية نظيفة، قبل أن يحتفل بالصعود للدور ربع النهائى بمسابقة دورى أبطال أوروبا بطريقة غير لائقة أمام جماهير أتلتيكو مدريد.

وكان الاتحاد الأوروبى لكرة القدم "يويفا"، قرر تغريم دييجو سيميونى المدير الفنى لنادى أتلتيكو مدريد الإسبانى 20 ألف يورو، بعدما احتفل بنفس الطريقة فى مباراة الذهاب التى انتهت بخسارة يوفنتوس بهدفين دون مقابل.

جدير بالذكر أن قرعة ربع نهائى دورى أبطال أوروبا أوقعت يوفنتوس فى مواجهة أياكس أمستردام الهولندى.

موقف نابولي من رحيل مدافعه كوليبالي

ومن ضمن أخبار الدوري الإيطالي اليوم، أن وفقاً لموقع "كالتشيو ميركاتو" فأن فريق نابولي قد اتخذ قراراً نهائياً بشأن رحيل مدافعه السنغالي كاليدو كوليبالي.

وأكد الموقع، إن رحيل كوليبالي عن نابولي، بات أمرًا صعبًا، في ظل تمسك النادي ببقائه برفقة الفريق.

وأضاف أن أوريليو دي لورينتيس، رئيس نابولي، قرر وضع العوائق أمام الأندية الراغبة في ضمه، بعدما حدد 150 مليون يورو، للسماح برحيله.

جدير بالذكر أن وفقاً لأكثر من تقرير فأن المدافع السنغالي دخل ضمن اهتمامات العديد من الأندية على رأسهم ريال مدريد وبرشلونة، ومانشستر يونايتد وتشيلسي.