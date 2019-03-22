شكرا لقرائتكم اليوم.. المنتخب يتدرب على ملعب الجنرال استعدادا للنيجر... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يخوض منتخب مصر الأول بقيادة خافير أجيرى، مرانه الوحيد اليوم على ملعب "الجنرال سيناى كاونتشى" قبل مباراته غدا أمام النيجر فى الجولة السادسة والأخيرة بالتصفيات المؤهلة لأمم افريقيا، وفضل أجيرى الاكتفاء بمران وحيد فى ظل سوء أرضية الملعب.

كانت بعثة المنتخب الوطنى توجهت أمس إلى النيجر على متن طائرة خاصة وضمت البعثة 24 لاعبا هم فى حراسة المرمى: محمود عبد الرحيم "جنش" (الزمالك)، أحمد الشناوى (بيراميدز)، محمد أبو جبل (سموحة).. خط الدفاع: محمود علاء (الزمالك) محمد هانى (الأهلى)، على جبر (بيراميدز)،على أحمد "غزال" (فيرنس البرتغالي)، عمر جابر (بيراميدز)، كريم حافظ (قاسم باشا التركى)، باهر المحمدى (الإسماعيلى)، أحمد أيمن منصور (بيراميدز)، إسلام جابر (الداخلية)، أحمد أبو الفتوح (سموحة).. خط الوسط: عمرو السولية (الأهلى)، طارق حامد (الزمالك)، محمد الننى (أرسنال الإنجليزي) محمود حسن "تريزيجيه" (قاسم باشا التركى)، عمرو وردة (أتروميتوس اليوناني) نبيل عماد "دونجا" (بيراميدز) عمار حمدى (الاتحاد السكندري) عبد الرحمن مجدى (الإسماعيلي).. والهجوم: أحمد حسن "كوكا" (أولمبياكوس اليونانى)، صلاح محسن (الأهلي) مصطفى محمد (طلائع الجيش)