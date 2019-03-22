شكرا لقرائتكم ودية شبين تحمل مفاجأة سارة لجماهير الأهلى قبل القمة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يظهر النيجيرى جونيور أجاى مهاجم الأهلى، بمقر ناديه اليوم الجمعة على هامش المباراة الودية التى يخوضها الفريق أمام جمهوية شبين، التى تأتى استعدادا لمواجهة الزمالك المقرر إقامتها يوم 30 مارس الجارى فى بطولة الدورى العام.

Advertisements

أجاي وصل القاهرة مساء أمس الخميس قادما من نيجيريا بعد انتهاء الأجازة التي حصل عليها لمدة 4 أيام ويعد اللاعب النيجيرى أحد أهم لاعبي الأهلي في الفترة الأخيرة ويعتمد عليه لاسارتي المدير الفني للفريق بشكل أساسى.

ويأتى تواجد أجاى فى مقر الأهلى من أجل الاطمئنان على حالته وتجهيزه للمرحلة القادمة من أجل الاعتماد عليه فى القمة 117 بعد نهاية فترة الراحة السلبية التى حصل عليها اللاعب النيجيرى.