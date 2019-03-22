مواعيد مباريات اليوم في تصفيات أمم أوروبا وأفريقيا والوديات الدولية

أسامة حافظ
يقام اليوم الجمعة مباريات بتصفيات أمم أوروبا وأمم أفريقيا ومباريات دولية وأبرزها..
التصفيات المؤهلة ليورو 2020
بلغاريا مع الجبل الأسود 7.00 مساء
إنجلترا مع التشيك 9.45 مساء
البرتغال مع أوكرانيا 9.45 مساء
ألبانيا مع تركيا 9.45 مساء
مولدوفا مع فرنسا 9.45 مساء
تصفيات كأس أمم أفريقيا 2019
سييرا ليون مع إثيوبيا 1.00 ظهرا
السنغال مع مدغشقر 1.00 ظهرا
مالاوي مع المغرب 3.00 عصرا
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