محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:
شهد يوم أمس الخميس العديد من الأحداث الهامة التي نستعرضها في التقرير التالي:
هازارد: أتمنى الوصول لمستوى صلاح
حوار لمصراوي| الشناوي يتحدث عن مواجهة الزمالك.. مزايا لاسارتي.. ووعد للجماهير
مران الأهلي.. أزارو ينتظم.. تأهيل الخماسي.. ولاسارتي يطمئن على المصابين
مصدر بالأهلي: سليمان وفتحي يغيبان عن مواجهة الزمالك
اعتذار مشوب بالانتقام .. كيف عطل مطاريد الزمالك فريقهم السابق؟
تقرير| بين المنافسة والهروب.. 3 مدربين خطفوا الأضواء من أجانب القمة
باكا: لم أحصل على فرصة مع الأهلي.. وأتطلع لمواجهته
عبد الحفيظ: تلقينا عرضًا رسميًا لاستعارة مؤمن
"حرام عليك وألفاظ خارجة" .. ماذا جاء فى تقرير الحنفي لمباراة الزمالك والمقاولون؟
مصدر: النقاز جاهز لمباراة الأهلي
الصعود للممتاز.. مجموعة بحري تشتعل بتعادل طنطا والمنصورة.. وفوز دمنهور
عبدالفتاح يوضح.. موقفه من تجاوزات رئيس الزمالك.. وهل سيستقدم حكام أجانب؟
حوار.. مراون محسن يتحدث عن التألق وثقة لاسارتي والانضمام للمنتخب
روبيرت بيريز يتحدث عن.. صراع صلاح مع أجويرو.. اختلاف مركزه.. ومن سيفوز بالدوري؟
مصر تختتم دورة الألعاب العالمية بـ30 ميدالية ذهبية
مدرب نيجيريا: مصر والمغرب الأقرب للفوز بأمم إفريقيا.. وفرصنا ضعيفة
"رحلة الفجر ووفاتها المبكرة".. حينما منع القدر والدة "النني" من حصد ثمار مشروعها
كانت هذه تفاصيل خبر ملف الخميس.. تقرير حكم مباراة الزمالك والمقاولون.. عرض أوروبي لمؤمن زكريا.. واشتعال الدرجة الثانية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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