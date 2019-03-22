رياضة | سمير كمونة يكشف كواليس تجربته مع الزمالك وتألقه مع المقاولون العرب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سمير كمونة يكشف كواليس تجربته مع الزمالك وتألقه مع المقاولون العرب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
سرد سمير كمونة نجم المقاولون العرب والأهلي ومنتخب مصر السابق كواليس تجربته مع الزمالك وتألقه مع المقاولون العرب.
وقال كمونة في تصريحات تلفزيونية لفضائية إم بي سي مصر : "لعبت لمدة موسم في الزمالك قبل الانتقال للمقاولون العرب ولم أخض معهم فترة الإعداد ولم يقيدوني في قائمة الفريق وكنت غير سعيد فيه ورحلت إلى المقاولون العرب".
واختتم كمونة تصريحاته قائلاً : " عقب عودتي لناشئي المقاولون انضممت لمنتخب الشباب مباشرة وانضممت أيضًا إلى الأهلي بعد تألقي مع المقاولون على الرغم من رغبة الزمالك في ضمي".