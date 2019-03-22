رياضة | مدافع المنتخب السابق: الجوهري طور من نفسه بعد مونديال 1990

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مدافع المنتخب السابق: الجوهري طور من نفسه بعد مونديال 1990 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف سمير كمونة نجم المقاولون العرب والأهلي ومنتخب مصر السابق بأن محمود الجوهري المدير الفني السابق لمنتخب مصر طور من نفسه بعد كأس العالم 1990.

وقال كمونة في تصريحات تلفزيونية لفضائية إم بي سي مصر : " في أمم أفريقيا 1998 فور وصولنا لبوركينا فاسو، اجتمع بنا محمود الجوهري واخبرنا بأننا سنفوز بالبطولة على الرغم من هجوم الإعلام المصري علينا قبل البطولة".

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وأضاف :"كل لاعبي المنتخب في ذلك الوقت احترفوا عقب البطولة والتي كانت (وش السعد) عليهم".

واختتم كمونة تصريحاته قائلاً : " الجوهري طور من نفسه بعد كأس العالم 1990 وسافر للأندية التي احترف فيها نجوم المنتخب في ذلك الوقت وتعلم من أساليب التدريب الحديثة".