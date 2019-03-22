رياضة | موعد مباراة الجزائر وجامبيا اليوم الجمعة 22 مارس في تصفيات كأس الأمم الإفريقية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موعد مباراة الجزائر وجامبيا اليوم الجمعة 22 مارس في تصفيات كأس الأمم الإفريقية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستضيف منتخب الجزائر بقيادة مدربه جمال بلماضي، منافسه منتخب جامبيا، اليوم الجمعة 22 مارس في الساعة العاشرة إلا ربع مساءً، في المباراة التي ستجمع بين الفريقين ضمن منافسات تصفيات كأس الأمم الأفريقية.

وأعلنت مجموعة قنوات بي إن سبورت الرياضية، عن إذاعة مباراة منتخب الجزائر، ضد منتخب جامبيا عبر قناة بين سبورتس الرياضية 5 HD، وسوف يقوم بالتعليق على تلك المباراة المعلق حفيظ دراجي.

وأعلن جمال بلماضي قائمة المنتخب المغربي لتلك المباراة وجاءت القائمة كالتالي :-

حراسة المرمى: أليكسندر أوكيدجا، مصطفى زغبة، عز الدين دوخة.

خط الدفاع : يوسف عطّال، هيثم لوصيف، رامي بن سبعيني، عيسى ماندي، جمال بن العمري، رفيق حليش، محمد سليم فارس، أيوب عبد اللاوي، إلياس حساني.

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خط الوسط : إسماعيل بن ناصر، محمد بن خماسة، سفيان فيجولي، فيكتور لكحل، يوسف بلايلي، رياض محرز، سفير تايدر، مهدي عبيد، هشام بوداوي.

خط الهجوم : بغداد بونجاح، زكرياء نعيجي، آدم أوناس، أسامة درفلو، سعيد بن رحمة.

ويغيب معظم العناصر الأساسية عن قائمة المنتخب، وذلك بسبب ضمانه التأهل إلى أمم أفريقيا القادمة، والتي ستكون في مصر خلال شهر يونيو القادم، حيث يتصدر محاربي الصحراء المجموعة برصيد 10 نقاط.

كما يمكنكم متابعينا الكرام مشاهدة البث الحي والمباشر لمباراة منتخب الجزائر، ضد منتخب جامبيا في تصفيات كأس الأمم الأفريقية عبر موقع الخليج 365 الرياضي.