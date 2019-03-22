رياضة | بول بوجبا يثير الجدل بشأن انتقاله إلى ريال مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بول بوجبا يثير الجدل بشأن انتقاله إلى ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أثارت تصريحات الفرنسي بول بوجبا نجم مانشستر يونايتد الإنجليزي عن رغبته في الانضمام إلى ريال مدريد الإسباني جدلاً كبيرًا وبدأت التقارير تتحدث عن صفقة تبادلية مرتقبة بين الناديين.

وقال بوجبا في تصريحات صحفية : "أقول دائمًا إن ريال مدريد حلم أي لاعب، إنه واحد من أكبر الأندية في العالم، هناك أيضًا المدرب زيدان واللعب هناك وتحت قيادة زيدان حلم لأي شخص يعشق كرة القدم، الآن أنا لاعب في مانشستر يونايتد ولا أحد يعلم ماذا سيحدث في المستقبل".

وأفادت صحيفة آس الإسبانية بأن ريال مدريد التقط رسالة بوجبا وبدأ في محاولات ضم الفرنسي الدولي بنهاية الموسم الجاري.

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ونوهت الصحيفة الإسبانية بأن ريال مدريد يريد استغلال رغبة جاريث بيل في الرحيل عن الملكي وإقحامه في صفقة تبادلية مع مانشستر يونايتد الذي يرغب في ضم بيل وإعادته إلى الدوري الإنجليزي مرة أخرى بعد أن انتقل إلى الريال من توتنهام.

وكشفت آس بأن الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني للفريق يبحث عن لاعب وسط مدافع يكون قادرًا على خلافة الكرواتي لوكا مودريتش البالغ من العمر 33 عامًا في صفوف ريال مدريد وأشارت تقارير إلى اهتمام زيزو بنجولو كانتي نجم وسط تشيلسي.