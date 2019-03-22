رياضة | سمير كمونة: الأهلي سيتوج بالدوري في تلك الحالة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سمير كمونة: الأهلي سيتوج بالدوري في تلك الحالة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد سمير كمونة نجم المقاولون العرب والأهلي ومنتخب مصر السابق أن الأهلي سيتوج بطلا للدوري هذا الموسم لو فاز على الزمالك في مبارتي الذهاب والعودة في الدوري.

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وقال كمونة في تصريحات تلفزيونية لفضائية إم بي سي مصر : " كان يجب على الأهلي التعاقد مع فرانكوم وكوليبالي نجمي الترجي كما أنه في حاجة لضم حجازي لصد ثغرة الدفاع".

واختتم كمونة تصريحاته قائلاً : " لو فاز الأهلي على الزمالك في مباراتي الذهاب والعودة سيتوج بطلا للدوري".