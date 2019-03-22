رياضة | مجموعة مصر.. موعد مباراة تونس وسوازيلاند في تصفيات كأس أمم إفريقيا والقنوات الناقلة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مجموعة مصر.. موعد مباراة تونس وسوازيلاند في تصفيات كأس أمم إفريقيا والقنوات الناقلة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يخوض منتخب تونس مباراة قوية أمام إي سواتيني "سوازيلاند" اليوم الجمعة 22 مارس الجاري، ويأتي ذلك في ختام مبارياته بتصفيات كأس أمم أفريقيا 2019.

وتنطلق ضربة بداية مباراة نسور قرطاج مع سوزايلاند على ملعب 14 جانفي اليوم الجمعة في تمام الساعة الـ8:15 بتوقيت القاهرة والـ9:15 بتوقيت مكة المكرمة.

وستكون مباراة تونس مع سوازيلاند بالجولة الأخيرة من تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2019 مذاعة عبر البث المباشر والحي على قناة بي إن سبورت 7 HD.

ويتوقع أن يلعب منتخب تونس بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: فاروق بن مصطفى

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خط الدفاع: علي معلول - ياسين مرياح - ديلان برون - لاري عزوني

خط الوسط: محمد دراجر - فرجاني ساسي - محمد أمين بن عمر

خط الهجوم: سيف الدين خاوي - نعيم السليتي - طه ياسين الخنيسي

ويأتي ترتيب المجموعة كالتالي:

1- تونس: 12 نقطة

2- مصر: 12 نقطة

3- النيجر: 4 نقاط

4- سوازيلاند: نقطة