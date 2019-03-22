رياضة | عاجل.. ريال مدريد يحسم صفقتين من العيار الثقيل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. ريال مدريد يحسم صفقتين من العيار الثقيل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت تقارير إعلامية، في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، أن ريال مدريد حسم بالفعل صفقتين من العيار الثقيل من الدوري الإنجليزي الممتاز.

Advertisements

وقال توماس رونسيرو الصحفي والإذاعي المعروف خلال برنامج الشيرينجويتو، إن بول بوجبا متوسط ميدان مانشستر يونايتد الإنجليزي، وإيدين هازارد نجم تشيلسي في طريقهما لريال مدريد.

وكانت تقارير صحفية إسبانية مقربة من ريال مدريد أكدت في وقت سابق أن المدرب العائد للملكي، الفرنسي زين الدين زيدان يرغب في التعاقد مع هازارد وبوجبا لتدعيم صفوف الفريق في الميركاتو الصيفي المقبل.