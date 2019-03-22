اونلاين | يلا شوت - مشاهدة مباراة فرنسا ومولدوفا اليوم | بث مباشر فرنسا ومولدوفا الآن | اهم مباريات اليوم | كورة لايف

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يلا شوت - مشاهدة مباراة فرنسا ومولدوفا اليوم | بث مباشر فرنسا ومولدوفا الآن | اهم مباريات اليوم | كورة لايف

يلتقي منتخب فرنسا، ضد منافسه منتخب مولدوفا، اليوم الجمعة 22 مارس في الساعة العاشرة إلا ربع مساءً، في المباراة التي ستجمع بين المنتخبين ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات في تصفيات كأس الأمم الأوروبية.

يلا شوت - مشاهدة مباراة فرنسا ومولدوفا اليوم | بث مباشر فرنسا ومولدوفا الآن | اهم مباريات اليوم | كورة لايف

وأعلنت مجموعة قنوات بي إن سبورت الرياضية، عن إذاعة مباراة منتخب فرنسا، ضد منتخب مولدوفا في تصفيات كأس الأمم الأوروبية عبر قناة بين سبورتس الرياضية 6 HD، وسوف يقوم بالتعليق على المباراة المعلق خالد الحدي.

يلا شوت - مشاهدة مباراة فرنسا ومولدوفا اليوم | بث مباشر فرنسا ومولدوفا الآن | اهم مباريات اليوم | كورة لايف

وأعلن ديديه ديشامب مدرب منتخب فرنسا قائمة الفريق لمعسكر شهر مارس الحالي، وجاءت القائمة كالتالي :-

حراسة المرمى: هوجو لوريس – ألفونس آريولا – ستيف مانداندا.

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الدفاع: لوكاس دين – بنيامين بافارد – رافائيل فاران – برنسيل كيمبيمبي – جابرييل سيديبي – كورت زوما – لايفين كورزاوا – صامويل أومتيتي.

الوسط: نجولو كانتي – بول بوجبا – بليز ماتويدي – موسى سيسوكو – تانجي ندومبيلي.

الهجوم: كينجسلي كومان – أنطوان جريزمان – فلوريان توفان – نبيل فقير – أنتوني مارسيال – أوليفييه جيرو – كيليان مبابي.

يلا شوت - مشاهدة مباراة فرنسا ومولدوفا اليوم | بث مباشر فرنسا ومولدوفا الآن | اهم مباريات اليوم | كورة لايف

وسيواجه منتخب فرنسا حامل لقب كأس العالم، نظيره منتخب أيسلندا يوم 25 مارس، وذلك عقب مباراة مولدوفا وفي معسكر شهر مارس، ضمن مواجهات الذهاب من المجموعة الثامنة من تصفيات أمم أوروبا.

يلا شوت - مشاهدة مباراة فرنسا ومولدوفا اليوم | بث مباشر فرنسا ومولدوفا الآن | اهم مباريات اليوم | كورة لايف

كما يمكنكم متابعينا الكرام مشاهدة البث الحي المباشر لمباراة منتخب فرنسا، ضد منتخب مولدوفا في تصفيات كأس الأمم الأوروبية عبر موقع الخليج 365 الرياضي.