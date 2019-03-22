اونلاين | live7hd يلا كورة مباراة المغرب ومالاوي مباشر | كورة اون لاين مباراة المغرب ومالاوي بث مباشر Kora HD

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المنتخب المغربي يعيش أفضل فتراتة تحت قيادة مديرة الفني الفرنسي هيرفي رونار الذي نجح في قيادة المنتخب المغربي لصعود لكأس العالم بعد أن غاب لمدة عشرون عاماً ونجح المنتخب المغربي في تحقيق نتائج أكثر من رائعة بكأس العالم حيث نجح في تحقيق التعادل مع المنتخب الإسباني وتلقي هزيمتين أمام المنتخب البرتغالي والمنتخب الإيراني ولكن المنتخب المغربي نجح في الظهور بصورة رائعة أمام المنتخب البرتغالي علي الرغم من الهزيمة.

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ظهور المنتخب المغربي بصورة جيدة بكأس العالم الأخيرة تجعل طموحات أنصارة تزداد خلال كأس الأمم الأفريقية المقبلة المقرر إقامتها في مصر يذكر أن المغرب ستخوض مواجهتين خلال فترة التوقف الدولي الحالية الأولي أمام منتخب مالاوي والثانية أمام المنتخب الأرجنتيني وقد قرر الفرنسي هيرفي رونار إراحة العناصر الأساسية وإعطاء الفرصة لبعض اللاعبين وذلك بعدما أن ضمن الصعود بشكل رسمي لكأس الأمم الأفريقية.

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يذكر أن قائمة المنتخب المغربي قد شهدت العديد من العناصر المنضمة حديثاً حيث قد قرر الفرنسي هيرفي رونار ستة لاعبين من الدوري المغربي حيث قد ضم قلب دفاع الرجاء المغربي بدر بانون المتألق خلال الفترة الحالية وهناك العديد من التقارير قد أكدت علي أقتراب اللاعب من الأنتقال إلي صفوف الأهلي المصري أيضا تم ضم لاعب الرجاء زكرياء حدراف اللاعب الذي يعتبر من أهم عناصر فريق الرجاء المغربي هذا الموسم حيث قد سجل خمسة أهداف مع فريق بالدوري المغربي وقد تم إستدعاء اللاعب أسامة ادريسي للمرة الأولي يذكر أن اللاعب يتواجد ضمن صفوف فريق إي زد آلكمار.

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أعلنت مجموعة قنوات بي إن سبورت الرياضية، عن إذاعة مباراة منتخب المغرب، ضد منتخب مالاوي عبر قناة بين سبورتس الرياضية 1 HD، وسوف يقوم بالتعليق على تلك المباراة المعلق جواد بدة.

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وأعلن هيرفي رينارد قائمة المنتخب المغربي لتلك المباراة وجاءت القائمة كالتالي :-

منير المحمدي وياسين بونو، ورضى التكناوتي، وعبد الاله حافيظي، وأنور التهامي، بدر بانون، وزكريا حدراف، إسماعيل الحداد، وليد الكرتي، أيوب الكعبي، عبد الكريم باعدي، المهدي بوربيعة، وليد الحجام، ويونس عبد الحميد، وفؤاد شفيق، ورشيد العليوي، ويوسف أيت بناصر، وأسامة الإدريسي.

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ويغيب معظم العناصر الأساسية عن قائمة المنتخب، وذلك بسبب ضمانه التأهل إلى اممم أفريقيا القادمة، والتي ستكون في مصر خلال شهر يونيو القادم، حيث يتصدر أسود الأطلس المجموعة برصيد 10 نقاط.