اونلاين | مشاهدة مباراة المغرب ومالاوي بث مباشر koora star .. بث مباشر لمباراة المغرب ضد مالاوي hd | كورة شوت اون لاين

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مشاهدة مباراة المغرب ومالاوي بث مباشر koora star .. بث مباشر لمباراة المغرب ضد مالاوي hd | كورة شوت اون لاين

يلتقي منتخب المغرب بقيادة مدربه هيرفي رينارد، ضد منافسه فريق مالاوي، اليوم الجمعة 22 مارس في الساعة الثالثة مساءً، في المباراة التي ستجمع بين الفريقين ضمن منافسات تصفيات كأس الأمم الأفريقية.

مشاهدة مباراة المغرب ومالاوي بث مباشر koora star .. بث مباشر لمباراة المغرب ضد مالاوي hd | كورة شوت اون لاين

أعلنت مجموعة قنوات بي إن سبورت الرياضية، عن إذاعة مباراة منتخب المغرب، ضد منتخب مالاوي عبر قناة بين سبورتس الرياضية 1 HD، وسوف يقوم بالتعليق على تلك المباراة المعلق جواد بدة.

مشاهدة مباراة المغرب ومالاوي بث مباشر koora star .. بث مباشر لمباراة المغرب ضد مالاوي hd | كورة شوت اون لاين

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وأعلن هيرفي رينارد قائمة المنتخب المغربي لتلك المباراة وجاءت القائمة كالتالي :-

منير المحمدي وياسين بونو، ورضى التكناوتي، وعبد الاله حافيظي، وأنور التهامي، بدر بانون، وزكريا حدراف، إسماعيل الحداد، وليد الكرتي، أيوب الكعبي، عبد الكريم باعدي، المهدي بوربيعة، وليد الحجام، ويونس عبد الحميد، وفؤاد شفيق، ورشيد العليوي، ويوسف أيت بناصر، وأسامة الإدريسي.

مشاهدة مباراة المغرب ومالاوي بث مباشر koora star .. بث مباشر لمباراة المغرب ضد مالاوي hd | كورة شوت اون لاين

ويغيب معظم العناصر الأساسية عن قائمة المنتخب، وذلك بسبب ضمانه التأهل إلى اممم أفريقيا القادمة، والتي ستكون في مصر خلال شهر يونيو القادم، حيث يتصدر أسود الأطلس المجموعة برصيد 10 نقاط.

مشاهدة مباراة المغرب ومالاوي بث مباشر koora star .. بث مباشر لمباراة المغرب ضد مالاوي hd | كورة شوت اون لاين

كما يمكنكم متابعينا الكرام مشاهدة البث الحي والمباشر لمباراة منتخب المغرب، ضد منتخب مالاوي في تصفيات كأس الأمم الأفريقية عبر موقع الخليج 365 الرياضي.