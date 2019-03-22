اونلاين | رابط شغال live مشاهدة مباراة المغرب ومالاوي بث مباشر على bein SPORTS | يلا شوت يوتيوب HD

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رابط شغال live مشاهدة مباراة المغرب ومالاوي بث مباشر على bein SPORTS | يلا شوت يوتيوب HD

يلتقي منتخب المغرب بقيادة مدربه هيرفي رينارد، ضد منافسه فريق مالاوي، اليوم الجمعة 22 مارس في الساعة الثالثة مساءً، في المباراة التي ستجمع بين الفريقين ضمن منافسات تصفيات كأس الأمم الأفريقية.

رابط شغال live مشاهدة مباراة المغرب ومالاوي بث مباشر على bein SPORTS| يلا شوت يوتيوب HD

وأعلنت مجموعة قنوات بي إن سبورت الرياضية، عن إذاعة مباراة منتخب المغرب، ضد منتخب مالاوي عبر قناة بين سبورتس الرياضية 1 HD، وسوف يقوم بالتعليق على تلك المباراة المعلق جواد بدة.

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رابط شغال live مشاهدة مباراة المغرب ومالاوي بث مباشر على bein SPORTS| يلا شوت يوتيوب HD

وأعلن هيرفي رينارد قائمة المنتخب المغربي لتلك المباراة وجاءت القائمة كالتالي :-

منير المحمدي وياسين بونو، ورضى التكناوتي، وعبد الاله حافيظي، وأنور التهامي، بدر بانون، وزكريا حدراف، إسماعيل الحداد، وليد الكرتي، أيوب الكعبي، عبد الكريم باعدي، المهدي بوربيعة، وليد الحجام، ويونس عبد الحميد، وفؤاد شفيق، ورشيد العليوي، ويوسف أيت بناصر، وأسامة الإدريسي.

رابط شغال live مشاهدة مباراة المغرب ومالاوي بث مباشر على bein SPORTS| يلا شوت يوتيوب HD

ويغيب معظم العناصر الأساسية عن قائمة المنتخب، وذلك بسبب ضمانه التأهل إلى اممم أفريقيا القادمة، والتي ستكون في مصر خلال شهر يونيو القادم، حيث يتصدر أسود الأطلس المجموعة برصيد 10 نقاط.